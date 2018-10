Rozruch v ČSSD: Likvidovali jste “haškovce”, teď byste se měli omluvit, zuří Hašek. A přidali se i další vlivní straníci

Brambory jsou zdravé, ale... Co udělají s vaším tělem, pokud nebude jíst nic jiného?

Hamáček odmítá výsledek své strany hodnotit jako prohru. „ČSSD je 4. mezi stranami v počtu zastupitelských mandátů. Není to katastrofa, ale ani důvod k oslavám. Ztratili jsme hlavně velká města. Má to několik důvodů. Postavili jsme méně kandidátů, někdy jsme jejich výběr podřídili vnitrostranickým kompromisům, nedokázali jsme svůj program prodat a navenek působíme nesrozumitelně a rozhádaně,“ analyzuje situaci.

Zároveň se prý ukázalo, kde má sociální demokracie dál své podporovatele. „Volby nám daly informaci, kde nám lidé stále věří, a kde o ztracenou důvěru musíme zabojovat: především v severních Čechách, velkých městech a v Praze. Věřím, že tam, kde ČSSD ztratila, přijdeme s novými nápady, lidmi a vizemi. Musí skončit vzkazy přes facebook a média. Musíme být sebevědomý tým s jasnou vizí, ne rozhádaná parta,“ vzkazuje svým kolegům Hamáček.

„Nebaví mě poslouchat, že ČSSD prohrála a pořád někomu ustupuje. Neprohráli jsme, a ve vládě jsme naopak dokázali, že dokážeme k ústupkům přimět ostatní. Odrazili jsme se ode dna, a v krajských volbách 2020 se vrátíme s plnou parádou. Dokážeme to,“ ujišťuje šéf ČSSD.

Optimistická slova přidal na sociálních sítích také první místopředseda ČSSD Jiří Zimola. „Asi každý uzná, že nejprůkaznějším testem důvěry voličů v politiky jsou svobodné volby, nikoli komentáře přemoudřelých politologů nebo roztomilých hejtrů na facebooku. Jsem tedy rád, a moc za to mým spoluobčanům děkuji, že u nás v Nové Bystřici jsme opět vyhráli (ČSSD 50,11%) a že jsem byl už pošesté za sebou zvolen do zastupitelstva. U nás je svět zkrátka ještě normální!“ pochvaluje si Zimola.

O něco kritičtější je někdejší jihomoravský hejtman Michal Hašek. Tomu se nelíbí, že strana odstavila některé oblíbené komunální politiky. „Jiří Čejka a Jiří Janda jsou na jižní Moravě symboly toho, kam až to došlo v ČSSD. Partikulární zájmy partiček v některých organizacích zařízly lidi, kterých se jako úspěšných tyto partičky bály. Nemazali se s tím a jeli podle hesla “kdo nejde s námi, jde proti nám”. A když to neudělaly před volbami, neměly v minulosti problém se vymezovat proti vlastním lídrům otevřeně i skrytě ve volební kampani, sám jsem to zažil jako kandidát na hejtmana před 2 lety,“ postěžoval si.

„Buď skončí takové praktiky a ti, kteří je praktikují (dříve se schovávali za zády bývalého předsedy a premiéra B.Sobotky a likvidovali “Haškovce” napříč republikou) nebo skončí ČSSD. ČSSD by se všem takto vyštvaným měla omluvit a nabídnout jim spolupráci či návrat zpět mezi sociální demokraty, kam srdcem určitě patří víc než někteří “čističi”. V každém okrese dobře vědí, koho se to týká..,“ dodal Hašek.

Vyjádření přidal také někdejší ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček. „Pár slov do vlastních řad v ČSSD: Je jasné, že vstup do vlády s A. Babišem byl tragický omyl. Je čas to rychle ukončit. I když je půl hodiny po dvanácté...“ upozornil . Jeho slova na twitteru sdílel i další bývalý ministr Jan Mládek, který v minulé vládě stál v čele rezortu průmyslu.

„Píší mi sociální demokraté proč se prý nevyjadřuji k výsledkům ČSSD? Vyjádřil jsem se jasně již před rokem a ve vnitrostranickém referendu. Řekl jsem, že pokud chce mít ČSSD šanci na záchranu, restart a obnovu, musí odejít po historickém volebním debaklu do opozice. Musí také tvrdě, nekompromisně a veřejně řešit své 4K: karierismus, koryta, klientelismus a korupci. Neudělala ani jedno ani druhé. Naopak, svým neustálým a trapným podlézáním Andreji Babišovi se v očích veřejnosti ještě více zdiskreditovala, rezignovala na svoji čest, důstojnost a základní historické hodnoty. Výsledek, celkem očekávaně a pochopitelně, se včera dostavil,“ nešetří ČSSD bývalý europoslanec a bývalý místopředseda Evropského parlamentu Libor Rouček.

„Příští víkend se koná 2. kolo senátních voleb. Kandiduje v nich i 5 zástupců ČSSD. Jsou to vesměs slušní a poctiví lidé, žádní karieristé, většinu jich osobně znám. Chtěl bych vás proto požádat, a to normálně i nevoliče ČSSD, pokud můžete a jsou ve vašem obvodu, dejte jim svůj hlas. Totální kolaps ČSSD by byl špatnou zprávou pro celou českou demokracii. A to nejen sociální,“ dodává.

Velmi kritický je také hejtman Plzeňského kraje Josef Bernard. „No, řekněme si to na rovinu. Byl to debakl a pořádný. Nemá cenu si nic nalhávat. Přitom postup léčby nebyl tak náročný. Držet se základních mantinelů svoboda, demokracie, solidarita a prosperita. Namísto toho jsme se zejména intenzivně opalovali. Tu jsme z toho rudli, proháněli se s motorkářským gangem z divokého východu, nechávali jsme se obdivovat východními trolly na facebooku a tancovali hradní častušku, občas někdo zhnědnul a s vervou se pustil do cikánů a jiných nepřizpůsobivých individuí, obdivoval se autoritářským vůdcům a dštil síru na tu prokletou Evropskou unii. Prostě, aby se v tom čert vyznal, natožpak chudák volič,“ popisuje stav ČSSD.

„Program a cesta pro tuto zemi opravdu není pouze v tom, že vymyslíme ty báječné nápady, jak zase pumpneme státní rozpočet něčím zadarmo, ostatně od toho jsou tu jiní, kteří to udělají za nás, aby získali pro ně to nejdůležitější, tedy vstřícné zákony a dotace pro sebe. Žádnou politickou stranu nemohou v dnešní době představovat pouze aparátčíci a kryptokomunisté, ty doby, kdy společnost podobné extempore tolerovala, jsou nenávratně pryč. Lidé vyžadují lídry, za kterými něco je a kteří oslovují svými myšlenkami pro rozvoj této země. Žádné rychlé a jednoduché řešení pro sociální demokracii nyní neexistuje. Je před námi dlouhé období reformní a mravenčí práce,“ dodal Bernard.