Komunální volby: O čem výsledky vlastně vypovídají a proč je dobré tolik se nezabývat Prahou?

Nejdříve k jednoznačně poraženým. Těmi jsou sociální demokraté a komunisté. Obě strany vykrvácely. Zatímco socialisté měli po volbách v roce 2014 3924 zastupitelů letos se jim podařilo získat jen 1834 volených míst. Rudí, kteří obhajovali 2423 mandátu přišli o více než tisícovku z nich. Mnozí komentátoři a analytici tvrdí, že tyto hlasy vyluxovalo pro sebe hnutí ANO, ale není tomu tak. To si od minulých voleb polepšilo o pouhých sto čtyřicet jedna mandátů a obsadí 1407 zastupitelských míst.

Ostatní parlamentní politické strany si buď drobně polepšili, například ODS o devadesát osm zastupitelů na celkových 2142 jejích straníků nebo stagnovali jako Starostové a nezávislí a lidovci či jejich úspěchy byly mimo Prahu naprosto marginální. Do zastupitelstev bylo například zvoleno jen 362 členů TOP 09, což je o polovinu méně než před čtyřmi léty, 207 Pirátů a pouhých 132 kandidátů SPD.

A kdo je jednoznačným vítězem? Nezávislí kandidáti jejichž počet vzrostl od minulých voleb o téměř tři tisíce na neuvěřitelných 43 776 zastupitelů. To je síla, které mohou tradiční strany jen závidět. Pro obyvatele v obecních volbách nejsou důležité ideologické záležitosti, není důležitá polarizace strany, ale to, co kandidující osobnost pro místo, kde žije dělá a jakou má zde pověst. Lidé ve většině nejsou hloupí, a ví že starosta nemůže rozhodovat o přijímání uprchlíků nebo přijmutí Eura či odchodu z EU. Ale o tom, zda bude v obci nový chodník, školka nebo se opraví škola nebo silnice se zasloužit může.

Pád ČSSD a KSČM nebyl tedy náhodný. Obě strany šly do voleb v roce 2014 s často velkými sliby a většinu z toho nesplnily. Navíc ČSSD především v tradiční baště na Severu Čech a Moravy stahovaly dolů nejen korupční skandály, ale i spory mezi straníky, kdy ti méně schopní často „zařízli“ schopnější kolegy. Ti se často od sociální demokracie odtrhli, a založili si vlastní hnutí se kterými uspěli.

Krásným příkladem je Jiří Sklenák z brněnské části Vinohrady. Pod jeho starostováním ČSSD získávala v této městské čtvrti i 43 % hlasů. Založil s vlastní hnutí a volby s přehledem vyhrál s 37 % hlasů, zatímco ČSSD byla ráda že se do zastupitelstva dostala s upocenými 6 %. Tam, kde oranžoví zastupitelé pracovali dobře, jim voliči zůstali jako ve Vyškově, Náchodě nebo Znojmě věrní.

Komunisté jsou na tom ovšem podstatně hůře. Zatímco socialisté jsou pacient v kómatu, kterého může ještě schopný lékař (míněno předseda) zachránit, KSČM je stranou umírající. V tradičních baštách jako byl Chomutov, Most, Ústí nad Labem nebo Kladno, kde komunisté tradičně měli výsledky mezi 15 až 20 % dostali letos mezi 6 a 10 %. Důvodů je několik: komunisté byli před vznikem hnutí ANO a SPD protestní stranou, která brala hlasy nespokojených voličů.

To dnes skončilo. U mladší levicově zaměřené mládeže dnes jasně vedou Piráti. Ty vedení KSČM v čele s Vojtěchem Filipem, tedy bodří soudruzi vystřižení jak ze seriálu Okres na severu, prostě nepřesvědčí k jejich volbě. A ač je to morbidní, je třeba přiznat, že tradiční voliči KSČM, tedy předválečná a válečná generace, prostě odchází.

Samostatnou kapitolou je pak Praha, která je jakýmsi státem ve státě. Strany, které jinde naprosto propadly jako TOP 09 nebo Piráti si zde vedou excelentně. Pražská volba je vždy na rozdíl od zbytku republiky jiná. Praha je nejpravicovější část České republiky a ideologie, na rozdíl od čistého pragmatizmu zbytku státu, kde mají přednost místní osobnosti, zde hraje obrovskou roli. Ovšem pozor! Z výsledků v Praze rozhodně nelze dělat žádné závěry pro celou republiku. Pokud je nyní TOP 09 v Praze na koni neznamená to, že si zachová status parlamentní strany. Výsledky jinde má tristní. A na Praze 1 ji za podivné dění na radnici během vlády starosty Oldřicha Lomeckého voliči vytrestali.

Co tedy z obecních voleb lze vyčíst? Dobrá zpráva je, že Češi mají zájem o komunální politiku a že voličů od minulých voleb o 4 % přibilo a přišlo 47,76 % lidi. Ti volili především místní politické celky a velké strany pohořely. Pro levicové politické strany však jsou volby jasným varováním: pokud se nevzpamatují nejen na komunální úrovni budou pro ně příští parlamentní volby debakl. Hnutí, která uspěla především v Praze by neměla automaticky tento úspěch vztahovat na celou republiku. Mohlo by je čekat hořké zklamání.