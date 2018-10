Forum 2000: Demokracie potřebuje aktualizaci, čelí vlně dezinformací, varuje Petříček

"Část lidí myslí, že demokratický systém je příliš pomalý při rozhodování," řekl Petříček. Liberální demokracie je podle něj v současnosti pod tlakem, a to nejen v Evropě, ale celosvětově. "Pokud si liberální demokracie musí udržet přitažlivost, musí být schopna přinášet výsledky," uvedl.

Upozornil také, že v důsledku technologických změn a rychlého vývoje společnosti v posledních letech má řada lidí pocit, že na ně elity zapomněly. Politici podle něj musí udělat vše pro to, aby posílili solidaritu a společenskou soudržnost a aby se nikdo necítil opomenutý, pokud nechtějí, aby posilovala protisystémová uskupení.

Z celosvětového pohledu je ale demokracie podle Petříčka stále oblíbený společenský model. Podle něj to potvrzuje, že do demokratických zemí, tedy do evropských států, do USA či do Austrálie, směřují migranti z celého světa, kteří chtějí žít v demokratickém zřízení.

Petříček na konferenci také uvedl, že čeští politici, kteří zažili události listopadu 1989, musí upozorňovat na to, že hodnoty jako svoboda a demokracie nejsou provždy dané a že je třeba o ně neustále bojovat. Podle něj i proto zůstává nasazení o lidská práva součástí české zahraniční politiky.

Podle náměstka minstra zahraničí, kterého prezident Miloš Zeman jmenuje 16. října ministrem, se demokratické země musí vypořádat také s vnějšími tlaky, mezi které patří i vlna dezinformací, jež ve stále větší míře přicházejí do veřejného prostoru. "Vlna dezinformací ovlivňuje veřejné mínění i chování. Klíč, jak tomu čelit, je zlepšit vzdělávání, podporovat kritické myšlení. To je klíčové i pro posílení odolnosti společnosti jako takové," řekl Petříček.

Pro zajištění větší důvěryhodnosti u vlastních občanů i u lidí z autoritářských režimů je ale podle Petříčka nutné, aby demokratické země dodržovaly mezinárodní právo. Podle něj se tak někdy neděje, což nahrává autoritářům. Zdůraznil ale, že je třeba odmítnout debaty o alternativě k liberální demokracii, protože ta zůstává nejlepším systémem pro fungování společnosti.

Letošní 22. ročník konference Forum 2000 začal v neděli, dnes se v paláci Žofín koná její hlavní den. Motto letošního Fora 2000 zní "Potřebuje demokracie zásadní aktualizaci?". Na 500 delegátů bude na konferenci diskutovat o společenských a ekonomických výzvách pro demokracii, o rostoucím populismu a nacionalismu nebo o zásadních změnách v kyberprostoru.

U zrodu konference Forum 2000 stáli v roce 1997 tehdejší český prezident Václav Havel, spisovatel Elie Wiesel a japonský filantrop Jóhei Sasakawa. Jejich záměrem bylo poskytnout prostor osobnostem z nejrůznějších oborů k analýze výzev nového tisíciletí.