TOP 09 to vře: Paktování s SPD není přípustné, člena kladenské buňky vyloučíme, vzkazuje Pospíšil

Komunální volby v Kladně vyhrála Volba pro Kladno, získala 13 mandátů v zastupitelstvu, které má 33 členů. Ta ale zřejmě zamíří do opozice – spolu s KSČM, která skončila pátá a získala dva mandáty. Druhá skončila ODS se sedmi mandáty. Koalice Kladeňáci bude mít pět zastupitelů. Čtvrté ANO má v Kladně čtyři mandáty a SPD dva.

Jenže spolupráce s SPD se nelíbí předsedovi TOP 09 Jiřímu Pospíšilovi. „Za TOP 09 jasně říkám, že koaliční paktování s SPD je nepřijatelné. TOP 09 má platné usnesení, kterým tuto spolupráci zakazuje. Dotyčný člen kladenské topky má jen dvě možnosti - vystoupit z koalice nebo vystoupit ze strany. Jinak bude vyloučen pro porušení hodnot TOP 09,“ vzkázal drsně Pospíšil.

To potvrdila také místopředsedkyně strany Markéta Adamová. „Za TOP 09 mohu zcela jasně deklarovat, že náš člen vstupem do této koalice porušuje platné usnesení strany, které koalice s SPD vylučuje. Už to řešíme. Ten člen za toto “paktování” bude zcela nejpravděpodobněji vyloučen, právě proto, že to je proti hodnotám naší strany. Tedy TOP 09 se nepaktuje s SPD,“ uvedla na twitteru.

Na důvody spolupráce s SPD se bude kladenských občanských demokratů ptát také vedení ODS „V žádném případě to pro nás jako předsednictvo není preferovaná varianta," řekla ČTK místopředsedkyně strany Alexandra Udženija. ODS nemá kongresem zakázáno utvořit koalici s SPD, takové usnesení má pouze ve vztahu ke KSČM.