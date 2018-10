Krach hnutí Žít Brno: Oproti roku 2014 ztratilo 439 tisíc hlasů

Brambory jsou zdravé, ale... Co udělají s vaším tělem, pokud nebude jíst nic jiného?

Na brněnský magistrát se nedostali Zelení, Žít Brno ani TOP 09. Tyto strany sice v minulém funkčním období byly součástí vládnoucí koalice, teď ale hranici pět procent nepřekročily. Zelení získali 4,52 procenta hlasů, STAN a nezávislí 4.28 procent, Žít Brno 4,09 procent a TOP 09 3,42 procent. V Brně propadlo asi 20 procent hlasů.

Před čtyřmi lety přitom hnutí Žít Brno s podporou Pirátů skončilo s 11,89 procenty hlasů a sedmi mandáty na třetím místě za vítězným ANO, které získalo 19,93 procenta hlasů a 13 mandátů z 55, a ČSSD s 17,67 procenty hlasů. Po volbách tak vznikla koalice hnutí ANO s Žít Brno s podporou Pirátů, KDU-ČSL a Strana zelených. Primátorem se stal Petr Vokřál (ANO). Po neshodách se koalice po roce a půl rozpadla. Později se však dala ve stejném složení dohromady a ještě ji rozšířila TOP 09.

Teď se zdá, že hnutí ANO povede magistrát dál - v čele s dosavadním primátorem Petrem Vokřálem. Partnerem by mu mohli být občanští demokraté. V tuto chvíli se dokonce mluví o vzniku pětikoalice s KDU-ČSL s ČSSD a Piráty. Volby v Brně vyhrálo ANO, má 18 mandátů z 55. ODS jich má 14, KDU-ČSL osm, Piráti šest, ČSSD pět a SPD čtyři.

Předsedkyně Žít Brno označila výsledek hnutí za neúspěch

Žít Brno s podporou Pirátů v roce 2014 získalo 700 919 hlasů (11,89 procent). Letos to bylo jen 261 721 hlasů (4,09 procent). Šéfka hnutí Žít Brno Barbora Antonová bezprostředně po volbách zůstávala optimisticky naladěná.

„Prohráli jsme ve volbách na brněnskou radnici. Politika pod značkou Žít Brno se teď tedy bude dělat jen v městské části Brno-střed. Pořád čekám na smutek a zklamání, ale nějak se k nim nemůžu propracovat přes všechny ty pozitivní pocity, které se v posledních týdnech nahromadily,“ uvedla po oznámení výsledků šéfka Žít Brno Barbora Antonová.

Přestože se hnutí na magistrát nedostalo, Antonová své kolegy a jejich práci ocenila. „Za čtyři uplynulé roky se i díky nám v Brně udály obrovské změny a jsem nesmírně hrdá na to, co Matěj Hollan, Martin Freund a další dokázali. Lidi, kteří za nás letos kandidovali, jsou naprosto famózní tým. Vím, že to zní blbě, takhle po prohraných volbách, ale kvalitnější kandidátku obsazenou lidmi, z nichž každý přesně ví, proč a s čím kandiduje, nikdo neměl.“ je přesvědčená.

Poukazuje na to, že program hnutí Žít Brno se budou jeho členové prosazovat i dál. „Témata, s nimiž jsme přicházeli, jsou totiž mnohem závažnější než to, kolik se kde bude platit za parkování. A všechny ty problémy, pro které jsme hledali (a nacházeli) řešení, naším odchodem z celobrněnské politiky nezmizí. Jsem ale přesvědčená, že z veřejného prostoru nezmizí ani lidi, kteří se těm problémům věnovali. Jen se jimi budou muset zabývat z jiné pozice. Bude to obtížnější, zdlouhavější, ale určitě ne nemožné,“ myslí si Antonová, která poděkovala nejen voličům, ale i svým spolustraníkům.

Další vyjádření přidala na sociálních sítích o něco později. To už uznala, že hnuté utrpělo porážku. „Po 24 hodinách od sečtení výsledků voleb bychom rádi poděkovali všem podporovatelům, dobrovolníkům v kampani a zejména voličům. Bohužel to nestačilo a výsledek nelze interpretovat jinak než neúspěch,“ uznala s odstupem jednoho dne Antonová.

„Je to důsledkem nesmyslné fragmentace liberálních sil, na který jsme předem upozorňovali, bohužel neúspěšně. To ale není chyba vás, voličů, ale selhání nás, politiků. Našim odchodem ze zastupitelstva témata a problémy, které jsme řešili, nezmizí. A bude je potřeba je dále řešit,“ dodala.