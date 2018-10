ODS se odrazila ode dna? Vybojovala druhý nejhorší výsledek v historii, přesto slaví

Brambory jsou zdravé, ale... Co udělají s vaším tělem, pokud nebude jíst nic jiného?

V Praze ODS komunální volby vyhrála. V zastupitelstvu Prahy, které má 65 zastupitelů, ODS získala 14 mandátů. Jen o jeden mandát méně mají však další tři celky – Piráti, PRAHA SOBĚ a koalice Spojené síly pro Prahu. Pětici stran v Praze uzavírá ANO, které dosahuje na 12 mandátů.

ODS by Prahu podle svých slov nerada pustila, ale vyjednání koalice pro ní bude nesmírně obtížné. Zatím se docela reálně jeví, že by mohla opět skončit v opozici. Spolupráci s ODS upřednostňuje pouze ANO. Koalici s Piráty a Spojenými sílami pro Prahu by rád založil Jan Čižinský z PRAHA SOBĚ, což může být pro ODS také riziko. PRAHA SOBĚ a Piráti spolupráci s ODS před volbami odmítli.

I když ODS zažívá oproti minulým volbám v Praze vzestup, podle statistik zveřejněných ČSÚ, se jedná o její druhý nejhorší volební výsledek od roku 1994. Horší byl už jen v minulých volbách, kdy se strana potýkala s nedůvěrou veřejnosti k vládě Petra Nečase.

V Brně letos ODS s podporou Svobodných získala 14 mandátů v zastupitelstvu s 55 členy. V úvahu prozatím připadá koalice ODS a ANO, to získalo 18 mandátů. Společně by tedy nadpoloviční většinu dosáhly. Poslední zprávy ohledně vyjednávání koalice v Brně říkají, že by v koalici mohly být všechny strany, kromě SPD.

Statistiky z ČSÚ v Brně ukazují, že letošní výsledek ODS je i zde jejím druhým historicky nejhorším.

V Ostravě má letos ODS šanci na pozvednou své renomé. Doposud v Ostravě panovala koalice ANO, Ostravak, KDU – ČSL a ODS. Letos ANO v Ostravě získalo 21 z celkových 55 mandátů. ODS získala 6. Primátor Ostravy Tomáš Macura se už před volbami vyjádřil, že by rád pokračoval v dle jeho slov, fungující koalici. Situace v rozložení mandátů se v Ostravě však po volbách výrazně změnila. Jaká koalice vznikne, tak ještě není zcela jisté.

V Plzni získala ODS shodný počet mandátu s ANO, tedy po 13. Kdyby vytvořily koalici získaly by většinu. Plzeň volí 47 zastupitelů. Ve hře jsou ale také Piráti. Strany prozatím vyjednávají vnitrostranicky. Statistiky ukazují, že v Plzni je ODS typicky silnou stranou.

Celkově se letos v komunálních volbách ODS stala po KDU – ČSL druhou nejúspěšnější stranou v počtu mandátů.