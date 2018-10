Transparency lže a šíří nesmysly? Kvůli Babišovým výrokům je dusno

Brambory jsou zdravé, ale... Co udělají s vaším tělem, pokud nebude jíst nic jiného?

Organizace dnes poukázala na to, že Babiš na čtvrteční tiskové konferenci ke sto dnům fungování vlády zopakoval, že TI ČR lže. Už dříve premiér britskému deníku The Guardian řekl, že TI ČR "šíří nesmysly".

"Při své investigativní práci a odhalování obchodních zájmů premiéra Babiše vykonává TI ČR svou práci svědomitě a v souladu se základními hodnotami a cíli, které naše globální protikorupční hnutí zastává," uvedla výkonná ředitelka Transparency International Patricia Moreiraová. "Naše zásada nestrannosti nezabraňuje jednotlivým pobočkám TI odhalovat a odsuzovat korupci nebo střet zájmů v politice," doplnila.

TI ČR s podezřením, že Babiš nadále ovládá holding Agrofert, přišla v červnu. Poukázala na informace ve slovenském registru partnerů veřejného sektoru. Vzhledem k dřívějšímu usnesení Evropského parlamentu, že firmy vlastněné politiky by neměly získávat dotace, se tak podle TI ČR naskýtá otázka, zda by se neměla znovu přezkoumat způsobilost Agrofertu k čerpání veřejných financí. Babiš vyjádření organizace odmítl s poukazem na převedení holdingu do svěřenských fondů.

Podle TI ČR ale Babiš ovládá Agrofert i po převedení koncernu do svěřenských fondů. Kvůli možnému střetu zájmů v oblasti médií organizace v srpnu poslala oznámení o podezření na spáchání přestupku, zabývá se jím vzhledem k Babišovu trvalému bydlišti Městský úřad v Černošicích.

Zákon členům vlády zakazuje být ovládající osobou firem, které provozují rozhlas, televizi nebo vydávají noviny, pod Agrofert přitom spadá mimo jiné vydavatel novin Mafra. Pokud úřad shledá porušení zákona, hrozí podle TI premiérovi až čtvrtmilionová sankce.

V září pak TI ČR podnět týkající se možného střetu zájmů Babiše odeslala k Evropské komisi. Organizace uvedla, že Babiš se jako premiér podílí na plnění rozpočtu EU, Agrofert zároveň čerpá evropské dotace. Podle TI je tak ohroženo nestranné rozhodování o přidělení peněz EU na národní úrovni. Babiš v reakci znovu poukázal na převedení Agrofertu do svěřenských fondů, podle holdingu je současná situace zcela v pořádku podle českého práva.