Bulvárník Pavel Novotný zabodoval: Stal se starostou pražských Řeporyjí

Pavel Novotný se nyní pasoval na krále Řeporyjí, kde byl zvolen dokonce starostou. „DĚKUJU všem, kdo podpořili naší místní kandidátku a program a dali nám SILNÝ mandát pro vyjednávání. Vím, že jsem nebyl jednoduchý lídr ke skousnutí. Absolutní vítězství jsem jako jednotlivec opravdu nečekal,“ píše na svém profilu Novotný.

Zdá se, že Novotný bere svou novou roli zcela vážně. Včera napsal: „V Řeporyjích jsme dnes večer podepsali koaliční smlouvu mezi ODS, koalicí Zelení-Piráti a ANO… ODS získala post starosty, posty místostarostů obsadí Zelení a Piráti.“

"Řeporyje chtěly změnu. Osm let jsem tu odváděl poctivou práci v opozici a lidi mě tu, na rozdíl od čtenářů bulváru, doopravdy dobře znají a věří, že jsem dospěl a prosadím svůj program. Přijímám ten silný mandát s pokorou a přebírám tu s Piráty a Zelenými odpovědnost. Já Řeporyje miluju,"tvrdí Novotný.

Novotný není jedinou známou tváří, která se dostala do komunální politiky. Do zastupitelstva pro městskou část Praha 5 byl zvolen režisér Jan Hřebejk. Ten kandidoval za STAN. „Děkuji všem, že jsem se s VAŠÍ POMOCÍ stal zastupitelem na Praze 5. Nebudu krást, a když budu mít pocit nepatřičnosti, tak vám to dám vědět,“ píše Hřebejk.

A na dobrou noc něco hezkýho. Děkuji všem, že jsem se s VAŠÍ POMOCÍ stal zastupitelem na Prsze 5. Nebudu krást, a když budu mít pocit nepatřičnosti, tak vám to dám vědět — Jan Hřebejk (@JanHrebejk) October 6, 2018

Informovali jsme také o senátních ambicích herce Vladimíra Kratiny. Ten do druhého kola senátních voleb nepostoupil.