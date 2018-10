Dusno v KSČM: Rozvracečské návrhy, kritizovat nestačí. Filip dál zuří kvůli výzvě k rezignaci

„Čestní muži a ženy by nepochybně odpovědnost vyvodili velmi rychle. Neprodleně," uvedl v rozhovoru pro iDnes.cz Skála k výsledku voleb, v nichž KSČM ztratila část obecních mandátů. Poprvé od roku 1990 nepronikla do pražského zastupitelstva a do druhého kola senátních voleb se dostala pouze jedna její kandidátka.

„Předpokládám, že po takovém debaklu, čtvrtém v pořadí, je naprosto nezbytné, aby se Ústřední výbor sešel nikoli až v prosinci, ale v nejbližších dnech, určitě v říjnu. A tam je třeba posoudit, co se stalo, jak se to stalo, kdo za to může a co z toho plyne," dodal Skála.

To ale Filip obratem odmítl a poukázal na to, že Skála ani neměl odvahu kandidovat a prověřit si tak, nakolik mu voliči věří. O den později se pak k věci ještě jednou vrátil na twitteru. „Znovu důrazně připomínám, že vedení strany zvolené demokraticky v dubnu na sjezdu nebude reagovat na rozvracečské návrhy J. Skály,“ vzkázal šéf komunistů.

Opět zdůraznil, že Skála sám nekandidoval, i když mu to strana navhovala. „Bylo mu nabídnuto kandidovat do Senátu ve 2 obvodech, mohl být kandidátem do ZHMP odmítl, asi se bojí voličů, kritizovat nestačí, je třeba program,“ rýpnul si.

Filipa se zastal také komunistický poslanec Jiří Dolejš. „Skála neměl odvahu ani v Praze kandidovat a teď kritizuje,“ zdůraznil. „Ze supa mesiáše neuděláš,“ dodal Dolejš.