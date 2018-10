Pražské ANO v opozici? Dobrovolně nepůjdeme, můžeme být v koalici, říká Nacher

Jsou pátí v Praze. Dvojka pražské kandidátky Petrik Nacher musel spolknout dvojí hořké sousto: své druhé místo, ačkoliv byl nominován původně jako jednička, zároveň pocit, že by mohli jako hnutí dopadnout jinak, kdyby tomu bylo opačně. Nepůsobí zahořkle, ale ani zklamaně. Bere to, jak věci jdou...

Vyjednávací tým hnutí ANO ve složení: předseda klubu Patrik Nacher, předseda pražské ANO Jan Říčař, lídr Petr Stuchlík, a místopředseda klubu i hnutí ANO Radomil Nepil, je stále připraven k jednáním. Pokud se k němu v vůbec dostanou. Ale nikdy neříkej nikdy. Ani v Praze, kde se již sestavuje koalice bez nich.

Na kandidátce hnutí ANO v Praze jste, ačkoliv umístěný na místě druhém, skončil díky preferenčním hlasům jako první. Jak byste tuto situaci sám hodnotil, pane Nachere? Byla to chyba na poslední chvíli změnit lídra, nebo chyba práce pražské organizace?

Náš výsledek bych rozdělil. Kdybych měl vzít výsledek hnutí jako celku, bylo to dáno několika faktory. Určitě to bylo jednak působením poslední čtyři, kdy hnutí navenek působilo hůř, než tomu bylo ve skutečnosti. Dále v Praze vždy hraje důležitou roli, jak je obecně vnímána celostátní politika, protože Praha je povětšinou vnímána v její celostátnosti, než místnosti či regionálnosti.

Samotné chování Petra Stuchlíka mne příjemně překvapilo, aktivitou i tím, jak se aklimatizoval, protože on byl nový bez jakékoliv zkušenosti a znalosti prostředí. Myslím, že navzdory tomu odešel ze všech diskusí naprosto se ctí. Stejně tak i jeho implementace, kdy byl seshora vybrán jako nějaký zachránce, tak on rozhodně neseděl v křesle, ale…

...byl prostě v terénu a makal?

Ano, od rána od pěti do večera rozdával materiály, bavil se s lidmi, a pravidelně zakončoval svůj den o půlnoci sousedskými večeřemi. Chci tím říct, že by bylo velmi jednoduché do něj pouštět nějakou kritiku… Preferenční hlasy… nějakých 600, byly dány tím, že nikdo nepochopil, pro hnutí ANO jednalo tímto způsobem, proč na poslední chvíli a proč touto formou komunikace. To by byly otázky spíše na vedení.

Po skončení kampaně jste se o tom vůbec nebavili, třeba již toho sobotního večera, když jste odcházeli v sobotu večer na loď? Nepřišla na to řeč?

Ne, my jsme se o tom úplně explicitně nebavili. Samozřejmě na to přišla řeč, ale ne zásadně… Výsledek je samozřejmě dán tím, že já ve veřejném prostoru pohybuji více než dvacet let, dělám třináct let věci, které se tady týkají každého, tedy: bankovní poplatky, finanční gramotnost, postavení spotřebitele, a to se podle mne nedá přehodit za několik desítek miliónů na někoho jiného za tři měsíce na člověka, který známý nebyl. On prostě známý nebyl, a i přes svoji veškerou snahu, která se mu nedá upřít, tento handicap se nedal dohnat.

Potom přichází otázka: pokud se mělo sázet na nějakého člověka zvenčí a jet na manažera, mělo se to udělat někdy v lednu, v únoru, a pět měsíců toho člověka profilovat, a ne dávat odehrát všechny nezbytné logické stranická referenda, personální výběry - a potom do toho zasáhnout.

Takže je to vlastně nedorozumění, nikdo za to nemůže, ale všichni tak trošku vědí, že ryba smrdí od hlavy?

Já to nebudu takto značkovat a nebudu na nikoho lacině házet vinu, jakkoliv bych to mohl brát jako zadostiučinění, díky preferenčním hlasům, i když jsem nebyl v žádných televizních debatách, nebyl jsem vidět, nic... Pan Stuchlík prostě udělal maximum. Nechci to označovat, ani nemám chuť žádným slovíčkem tvrdit, jestli to bylo nedorozumění nebo co, zkrátka výběr byl nešťastný, nešikovný – a ptali se na to Petra i mne lidé na ulicích...

Kdo podle vás sebral ANO v Praze nejvíc hlasů? Byl to starosty Prahy 7 Jan Čižinský, nebo někdo jiný? Jak jste si situaci analyzovali?

Zatím analýzu nemám, ale já bych řekl, že jak se hnutí posouvá ze středo-pravého na středo-levicové, tak zatímco všude jinde kromě Prahy, kde vyluxovává středové i levicové voliče, začíná postupně ztrácet pravicové, to funguje. Praha je ale postavená jinak, a a ztráta pravicových voličů nevyváží zisk střede-levých a levicových jinde. V tom spočívá ten problém.

ODS o vás s oblibou tvrdí, že jste levicové hnutí. Je to reakce na tento váš pohyb? Získali tím razantní kampaní šanci lépe chytit Pražáka za šos…

V Praze je evidentní, že prostor pro pravicového voliče je rozebrán: ODS, TOP 09, i Piráti, řekněme… byť oni v mnoha ohledech mají pohled levicový, někdy až extrémně levicový pohled na svět. I Honza Čižínský je spíš takový liberál. Ostatní politické subjekty se nedostaly přes tři procenta, vypovídá to o určité logice. Na komplexní úvahy je ale ještě brzy, na to si netroufnu. Svou roli hrála celostátní politika. A obecně řečeno je vždy těžké obhajovat, a my jsme vládli čtyři roky, než jít do voleb poprvé.

Hlavním tématem jsou nyní pražské koalice a jejich jednání. Vy byste například odmítali koalici třeba s ODS? Cítíte se být mimo hru? Vždyť rozdíly mezi jednotlivými uskupení není velký. V jaké jste nyní hře?

My jsme skončili jako pátí z pěti, kteří se do magistrátu dostali. Je to ale velmi vyrovnané. Rozdíl mezi prvním a posledním jsou dvě křesla. Kdyby si, nedejbože, zlomil nohu nebo se zapomněl na záchodě, tak bychom na tom byli stejně. Pořadí je ale nicméně jasné: my ve vší pokoře a skromnosti vyjednáváme se všemi. Nedáváme žádná ultimáta, ani podmínky, nejednáme za každou cenu, nejdeme ani preventivně do opozice. Je to všechno otevřené – a jsme připraveni být součástí skutečně fungující koalice, nebo opozice.

Ale váš předseda Andrej Babiš řekl v neděli v České televizi, že by ANO slušela opoziční role. To měl být nějaký výstřel do tmy, nebo to myslel vážně? Chtěl tím říct, že nechcete být za každou cenu vesla?

Tak to určitě, my nechceme být za každou cenu u vesla. Nebudeme nic dělat za každou cenu. My se prostě nebudeme podbízet, ani nebudeme dávat žádná ultimáta. To, co řekl předseda, to je názor pana předsedy. Myslím, že to řekl ještě v době, než se rozeběhla nějaká jednání, já osobně tomu nerozumím. Nevím, proč bychom měli jít za každou cenu do opozice, protože to je nefér vůči lidem, kterým slibujete něco na ulici, a potom odejdete dobrovolně do opozice, to podle mne není šťastná pozice.

Jaké jsou ty vaše pro vyjednávání? Priority prvního na pásce ODS, slovy lídra Bohuslava Svobody, jsou: obchvaty, doprava a byty. A pro vás?

My jsme ochotni jednat se všemi čtyřmi. Chceme si jasně definovat témata, k nimž je třeba mít politickou odvahu, jakými jsou dokončení obchvatů, stavba mostů přes Vltavu, počátek zahájení výstavby, změna územního plánu. To chce hodně politické odvahy. Koalice by měla smysl jenom tehdy. Kdybychom měli přešlapovat na místě...

To je ale v zásadě právě program ODS…

Ne, to bych neřekl, to není program ODS, my to říkáme dávno. To by mohlo být, že je to program ANO. Na těch hlavních věcech se shodnou všichni, věc hlavní je dynamika a rychlost, jak se co budou prosazovat.

A poslední otázka: Budete mít na radnici nějaké závěrečné rozloučení s nyní již bývalou primátorkou Adrianou Krnáčovou?

Určitě! Myslím si, že si zaslouží dík. Ten, kdo si někdy prošel takovou zodpovědností, jako ona, a to přímo obří, zatímco její pravomoce jsou stejné jako jiného člena rady, musí stokrát vážit, jaké to je, než někde mudrovat v kavárně, nebo v hospodě.