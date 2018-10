V Brně vzniká koalice ANO, ODS, KDU-ČSL a ČSSD

Brambory jsou zdravé, ale... Co udělají s vaším tělem, pokud nebude jíst nic jiného?

Na dnešním jednání lídři stran zjišťovali, zda se jsou schopni dohodnout na zásadních tématech. "Očekávali jsme, že se na některých tématech zadrhneme o poznání déle, ale jednání šlo nad očekávání hladce," uvedl současný primátor a lídr ANO Petr Vokřál, který také prohlásil, že "se dohodli, že se dohodnou". V příštích dnech chtějí všechny čtyři strany jednat o rozdělení křesel v jedenáctičlenné radě. Že by k jednání přizvali další stranu, označil Vokřál za nepravděpodobné.

Dopoledne jednal současný primátor se zástupci Pirátů a nabídl jim účast v koalici, ovšem bez místa v radě. Na to lídr Pirátů Tomáš Koláčný odmítl přistoupit, připustil ale, že by Piráti byli ochotni vstoupit do pětičlenné koalice.

Komunální volby vyhrálo v Brně ANO, které získalo 18 mandátů. Druhá byla ODS s podporou Svobodných a ziskem 14 mandátů. Třetí KDU-ČSL má osm mandátů, Piráti šest, ČSSD pět a SPD čtyři.

Do zastupitelstva se naopak poprvé od revoluce nedostala KSČM. Pětiprocentní hranici nepřekročilo ani hnutí Žít Brno, Zelení a TOP 09, všechny tři subjekty přitom byly v koalici s ANO a KDU-ČSL.