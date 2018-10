Schillerová to už vážně přehnala? Chtěla Čechy nalákat na hru Účtenkovky, takové reakce ale asi nečekala

Brambory jsou zdravé, ale... Co udělají s vaším tělem, pokud nebude jíst nic jiného?

Ministryně financí láká na sociálních sítích Čechy, aby se zapojili do Účtenkovky. „Pravděpodobnost výhry v Účtenkovce: Soutěžící, který za měsíc zaregistruje průměrný počet účtenek, tedy 40, má pravděpodobnost výhry zhruba 1:15. Nezapomněli jste v obchodě milion?“

Na její slova obratem zareagoval falešný profil jejího stranického kolegy Jaroslava Faltýnka. „Aleno, my ztrácíme Prahu a ty hraješ účtenkovku. Jsi normální?“ podivuje se falešný Faltýnek.

Její slova nenadchla ani většinu diskutujících. Podle některých je Účtenkovka jen ztráta času. „Zájem o loterii klesá (fakt). Pravděpodobnost výhry 1M v srpnu (při 40 účtenkách): 1 : 3920010 (fakt). Jeden hráč zvládl zaregistrovat 5950 účtenek za měsíc (květen) - to už je horší jak závislost na automatech (při 1,5 minutě na účtenku to dělá 148 hodin - 18,5 pracovního dne),“ vypočítával jeden z diskutujících.

Myslíme si, že pravděpodobnost zajímavé výhry je zhruba stejná jako pravděpodobnost srážky s asteroidem. Nenechali jste na ministerstvu rozum? — investportal (@investportalcz) 8. října 2018

„Asi takhle. 15 měsíců po 40 účtenkách je cca 20 hodin práce. S pravděpodobností 1999:2000 vyhraju stovku. Za 20 hodin práce můžu mít 2000 čistého, tj 200 sloupců ve Sportce, tj. cca 6 pátých = 600 Kč. Účtenkovka je jen zoufalej pokus zalíbit se pitomcům,“ přidal se další z Čechů. „A to jste hodně levnej. 20 hodin, to je 2.5 pracovního dne nebo týden půl-úvazku,“ přidal se další.

Další poukázali na to, že výpočty Schillerové nějak nedávají smysl. „Česko má asi 10 miliónů občanů, kromě dětí každý něco nakupuje, vyhrát podle Vás může každý patnáctý, takže máte připraveno asi 660.000 výher, počítám správně? A to platí kdo?“ zajímalo dalšího z uživatelů.

„Mohu se zeptat, jakým výpočtem jste k tomuto číslu došla? Jen tak pro info...“ požádal Schillerovou jeden z diskutujících. „Je právnička, ty matematiku nemají,“ vysmál se ministryni další z Čechů.

„Není to číslo trochu jiné? Při šanci 1:15 mi to vychází na 1 mil účtenek, ale udáváte jich tam 15× více. Šance na výhru tak je 1:600,“ vypočítával další. Podle stránek Účtenkovky proběhlo poslední (už jedenácté slosování) v sobotu 15 září. Zapojilo se do něj 357 tisíc aktivních soutěžících, kteří zaregistrovali celkem 15 680 396 účtenek. Pomocí generátoru náhodných čísel bylo vylosováno 21 025 jedinečných BKP kódů – tedy výherců. Drtivá většina z nich vyhrála 100 korun (20 tisíc výherců). Tisíc vylosovaných dostalo 1000 korun.

Dalším se nelíbí, že provoz Účtenkovky platí ministerstvo financí z kapes všech Čechů. „Z našich daní podporovat šmirovací aplikace Agrofertu? Ne dík.. naopak by to chtělo nezávislý audit (zahraniční), kdo má přístup k datům a zda to neslouží k získání výhod na trhu jistým podnikatelům,“ navrhuje jeden z Čechů.

Další poukazuje, že Účtenkovka je hazard jako každý jiný. „Kvůli vám si už ze zásady účtenky neberu, nechci riskovat, že propadnu hazardu. BTW je na účtenkách kromě FIKu také varování Ministerstva financí před nebezpečím vzniku závislosti, jak je tomu u propagace jiných hazardných her?“ zajímá Čechy.