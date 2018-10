Další problém pro Babiše? Pražské ANO se mu vzepřelo

Předseda ANO Andrej Babiš, který před volbami označil úspěch v Praze za prioritu, po volbách prohlásil, že hnutí by prospělo být v Praze v opozici. „Celkově největší vliv na výsledek mělo to, co předvedli zástupci ANO na magistrátu. Budeme požadovat, aby převzali za to odpovědnost," řekl Babiš. Odmítl ale, že by problém spočíval v nasazení Petra Stuchlíka jako lídra.

„Jednoznačně největší vliv má to, co jsme předvedli na magistrátu. Celkově nejsem s pražskou organizací dlouhodobě spokojen. Budeme vyžadovat, aby převzali odpovědnost za ten výsledek,“ prohlásil také Babiš.

Za největší průšvih přitom Babiš považuje výsledek na Praze 11, kde působí předseda krajské organizace ANO Jan Říčař. „Doufám, že bude hned rezignovat. V Praze jsme toho prostě moc neukázali. Možná jsme měli být tvrdší a je asi i moje chyba, že jsme pražskou organizaci neřešili," řekl Babiš pro Pražský deník.

Dvanáct nově zvolených pražských zastupitelů za ANO si do čela zvolili Patrika Nachera. Zároveň také podpořili pražské vedení. „Zastupitelský klub hnutí ANO jednomyslně přijal usnesení, ve kterém dává podporu vedení pražské organizace. Nepřijde mi ani vhodné si přes média posílat zprávy o hledání příčin toho, proč jsme v Praze dopadli tak, jak jsme dopadli," řekl Patrik Nacher.

Babiš s ním o situaci pražského buňky ANO prý ještě osobně nemluvil. Svůj podpis připojil i Stuchlík. „Pana premiéra nijak nekritizuji. Naopak rozumím jeho rozpakům z minulého fungování pražské organizace, která potřebuje reformu. Podpořil jsem pouze vedeni kraje v tomto okamžiku, kdy je důležité, aby v Praze vzniklo funkční zastupitelstvo," uvedl.