V Olomouci bude o koalici dál jednat hnutí ANO s ODS, KDU-ČSL a spOLečně

"My jsme se dnes na vyjednávacím štábu domluvili, že ta schůzka (plánovaná na dnešní odpoledne) se odsune na zítřek, protože máme trošku časový problém se tady všichni setkat," uvedl Žbánek, podle kterého je třeba se na středeční jednání řádně připravit. "Povedeme ho s ODS a poté i s KDU-ČSL a spOLečně," dodal Žbánek.

Komunální volby v Olomouci vyhrálo ANO, má 14 mandátů v zastupitelstvu o 45 členech. Druhé skončilo ProOlomouc s šesti mandáty. Třetí koalice Piráti a starostové bude mít také šest zastupitelů. Čtvrtá ODS má pět mandátů, čtyři zastupitele bude mít na pátém místě KDU-ČSL. Šesté je hnutí spOLečně se třemi mandáty. Sedmou příčku obsadila koalice SPD a SPOZ rovněž se třemi zastupiteli. Na osmém místě skončila KSČM se dvěma mandáty. Devátá ČSSD získala dva mandáty.

První povolební jednání zahájilo ANO už v sobotu večer a pokračovalo i v neděli a pondělí. Postupně jednalo s ProOlomouc, Piráty a starosty, ODS, KDU-ČSL, hnutím spOLečně a také s poslední ČSSD, pro kterou nakonec zůstala opoziční role. Dnes se povolební jednání v Olomouci zkomplikovalo. Žbánek ráno oznámil, že zástupci hnutí ProOlomouc a Pirátů a starostů vedou paralelní jednání o vzniku koalice bez ANO. Hnutí ANO proto podle Žbánka už nemá zájem dál jednat s ProOlomouc o případné koalici, a to ani kdyby se rozštěpil dvojblok ProOlomouc a Pirátů a starostů, vytvořený kvůli povolebnímu vyjednávání.

Lídr ProOlomouc Tomáš Pejpek dnes v 17:00 na dotaz ČTK další postup tohoto hnutí nekomentoval. Zástupci ProOlomouc a koalice Pirátů a starostů odpoledne oznámili, že chtějí nadále jednat s ANO o povolební spolupráci samostatně se vzájemnou podporou a usilovat o to, aby jeden z těchto politických subjektů nahradil v budoucí olomoucké koalici ODS.

Piráti a starostové jsou ochotni vstoupit do koalice, ve které by zasedl pouze jeden z trojice ANO, ODS a ČSSD, aby mohli "efektivně bojovat proti klientelismu a olomouckým 'kmotrům'". Podobnou strategii má podle Pirátů a starostů i hnutí ProOlomouc. "Aby mohli Piráti a starostové i ProOlomouc prosazovat své vize ve městě, preferují společnou většinu v radě města," uvedli Piráti a starostové.

ANO šlo do povolebního jednání s podmínkou, že koalice by měla mít aspoň 24 hlasů. Zároveň chce mít primátora. Podle výsledků voleb by připadala v Olomouci v úvahu koalice ANO, ProOlomouc a Pirátů, v zastupitelstvu by měla 26 zastupitelů. Širší koalice ANO, KDU-ČSL, ODS a hnutí spOLečně by disponovala stejným počtem hlasů. Většinu 24 hlasů by měla například i koalice ProOlomouc, Pirátů a starostů, spOLečně, ODS a KDU-ČSL.