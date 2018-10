Vítězné ANO si v Jihlavě ani neškrtne? Fórum se zkusí domluvit s ODS, Žijeme Jihlavou a KDU

Brambory jsou zdravé, ale... Co udělají s vaším tělem, pokud nebude jíst nic jiného?

"Priorita je čtyřkoalice. Dveře před ANO nezavíráme, ale priorita je jinde," řekla dnes Koubová. Uvedla, že zástupci zvažované koalice už jednali. Druhé kolo, týkající se už konkrétních programových bodů, by mělo následovat ve čtvrtek a v pátek. "Takže tento týden bychom se se všemi znovu rádi potkali," uvedla.

Možné partnery pro povolební spolupráci se snaží najít i hnutí ANO. Uvedl to jeho lídr, náměstek primátora Radek Popelka. "Celý den probíhají neformální telefonáty napříč politickým spektrem," řekl ČTK. V úvahu by podle něj mohla připadat spolupráce s dosavadními koaličními partnery, tedy ČSSD a lidovci, k níž by se mohla přidat například ODS. Schůzky zatím domluveny nejsou.

Koalice, která vedla jihlavskou radnici v posledních dvou letech, ve volbách ztratila většinu. ANO si sice polepšilo o dva na deset mandátů, ale ČSSD přišla o šest z osmi mandátů. Lidovci v zastupitelstvu obhájili tři ze čtyř míst. Fórum Jihlava bude mít nově sedm zastupitelů a ODS šest. Nová koalice Žijeme Jihlavou získala čtyři pozice.

Lídr ODS Petr Laštovička uvedl, že po pondělním krachu jednání mezi Fórem a ANO je pro něj možná koalice s Fórem variantou, která je teď na stole. "Pro mě, musím říci, preferovanější," řekl. Jednání jsou podle něj zatím na začátku. "Řekli jsme, pojďme o tom jednat. Uvidíme, co se stane," řekl.

I lidovci jsou s Fórem připraveni jednat. "Fórum nás oslovilo, byli jsme tam dnes, to potvrzuji," řekl lidovecký náměstek primátora Jaromír Kalina. Uvedl, že se s nabídkou jednání ozvalo i ANO, ale lidovci teď dají přednost Fóru.

V jihlavském zastupitelstvu s 37 místy bude mít zástupce osm politických stran a uskupení. KSČM získalo tři mandáty a dva SPD.