Zeman se zastal Maříka odvolaného z čela institutu robotiky, hovoří o "vynuceném odchodu"

Rektor ČVUT Vojtěch Petráček odvolal Maříka z čela institutu 4. června s odůvodněním, že Mařík nepřispívá k vzájemné spolupráci fakult a ústavů ČVUT. Mařík a jeho příznivci označili odvolání za odplatu za jeho nelichotivá slova vůči škole, která zazněla v dokumentu České televize. Zaměstnanci institutu proti odvolání Maříka protestovali.

Zeman podle Ovčáčka vyjádřil "politování nad vynuceným odchodem" Maříka. Připomněl, že mu udělil státní vyznamenání. "Prezident republiky se domnívá, že prestiži vysoké školy neprospěje, když její rektor, který sám ani není profesorem, se zbavuje úspěšných spolupracovníků," podotkl mluvčí.

Petráček dnes nechtěl s vyjádřením mluvčího prezidenta polemizovat. "Stačí, když nahlédnete do mého životopisu a srovnáte moje vědecké výsledky s výsledky profesora Maříka," napsal v SMS ČTK. Podotkl, že Mařík je stále členem akademické obce ČVUT a zůstává řešitelem všech svých projektů. "Došlo tedy patrně k politováníhodnému nedorozumění," dodal.

Napjatá situace v institutu informatiky podle Maříka ohrožuje důležitý vědecký projekt a česko-německou spolupráci. Zeman chce podle Ovčáčka jednat s Novákovou o možnosti zachování CIIRC "v jiné organizační formě, tak, aby se zhodnotily investice, který stát do tohoto institutu vložil, a aby se postupem rektora ČVUT nezhoršila mezinárodní prestiž České republiky v očích vědecké obce".

"Mám z toho velmi dobrý pocit. Pan prezident byl velmi dobře informován," řekl ČTK ke schůzce Mařík. Zeman, stejně jako premiér Andrej Babiš (ANO) a zaměstnanci institutu či zahraniční partneři, by podle něj uvítali, aby se problém vyřešil uvnitř ČVUT. Ústav by se například mohl přeměnit na fakultu, a stát se tím víc nezávislým na rektorovi, uvedl Mařík. Záložní variantou podle něj je, že by výzkum na sebe vzalo například ministerstvo průmyslu. "Tam jde o vytvoření vybavení a výzkumu pro průmysl, takže to by mohlo převzít ministerstvo průmyslu, pokud by zřídilo třeba nějakou instituci, což mu zákon umožňuje," vysvětlil.

Kvůli situaci v ústavu navštívil ČVUT minulý týden premiér Babiš. Svou iniciativu označil za poslední pokus spor ve vedení školy řešit. "Byl to poslední pokus a je to na (akademickém) senátu, jak rozhodne," řekl pak Babiš.