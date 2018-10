Faltýnek se v ČT rozčiloval kvůli Brnu: Praha dala pokyn, politické kšefty, slušnost se nevyplácí. Stanjura se jen smál

Premiér Andrej Babiš označil dění v Brně za „megapodraz a neuvěřitelné svinstvo“ „Bohužel se do Brna vrací kmotři,“ prskal Babiš. O podrazu hovoří i lídr ANO v Brně Petr Vokřál. Předseda poslaneckého klubu Zbyněk Stanjura (ODS) to tak ale nevidí. Podle něj je to jen klasická Babišova rétorika.

Poukazuje na to, že není z Brna a že u jednání nebyl. Přesto si prý zjišťoval, jak to všechno bylo. Poukázal na to, že strany, se kterými ODS uzavřelo dohodu, jsou si blíže a tak uzavřeli koalici. „Já jsem přesvědčen, že Markéta Vaňková bude skvělá primátorka,“ uvedl Stanjura v pořadu Události, komentáře s tím, že koalice má velmi pevný základ opírající se o 33 z 55 hlasů.

Moderátora zajímalo, jaký signál to, co se odehrálo v Brně, vysílá k potenciálním partnerům ODS v dalších městech. „Je to odpovědnost našich zastupitelů na městech a obcích. Oni musejí nejlépe vědět, co chtějí jejich voliči a co je pro jejich město nejlepší,“ uvedl Stanjura. „Máme v Brně silný mandát a věřím, že naši voliči v Brně to ocení,“ podotkl.

Jeho slova ale Faltýnka nepřesvědčila. Šéf poslanců ANO připomněl, že strana měla na billboardech heslo „Návrat slušnosti do politiky“. „Tak jestli si tak kolegové z ODS představují návrat slušnosti do politiky, tak jim držím palce,“ ironicky poznamenal. „Znovu se ukazuje, že v politice se slušnost a vstřícnost nevyplácí. Je to obrovské poučení i pro další města,“ myslí si Faltýnek.

Připomněl, že to byl brněnský lídr ANO a dosavadní primátor Petr Vokřál, kdo přišel s konceptem velké koalice, která by měla 45 z 55 hlasů. A že tato většina navíc reflektovala výsledky voleb v městských částech. aby se Brno rychle posouvalo dopředu. „To se tímto podrazem, a to je velmi slušné slovo, bohužel, nestane,“ uvedl Faltýnek.

Podle něj ještě bude záležet na hlasování zastupitelstva. „Já mám informace, že ne všichni koaliční partneři to mají projednáno doma ve svých vlastních stranách na úrovni Brna, ať už jsou to prý Piráti, nebo sociální demokracie, takže to bych nechtěl předjímat,“ zdůraznil.

Pak přidal ještě svůj pohled. „Mně to připadá jako politický kšeft. Víte v čem? Je to velmi jednoduché,“ uvedl Faltýnek s tím, že ještě původně byla dohoda, že o široké koalici čtyřiceti pěti zastupitelů z pětapadesáti. „A během večera a noci se něco stalo. Já to čtu tak, že Praha dala pokyn,“ myslí si politik ANO. Svými slovy Stanjuru pořádně rozesmál.

Faltýnek ale pokračoval a připomněl, že v Praze se rýsuje koalice také bez vítěze voleb, kdy se domlouvají Čižinský, Piráti a TOP 09. „Podle mě je to o tom, že ODS v Brně, i když nevyhrála, vy vezme Piráty do koalice a oni za to v Praze je jako vítěze voleb vezmou do jejich koalice. Mně to připadá jako krásný politický obchod,“ tvrdí.

„A to heslo ‚návrat slušnosti do politiky‘ v Brně sedí perfektně na ODS,“ řekl jasně předseda poslanců ANO. Stanjura ale odmítl, že vy fungovala jakási výměna Brno za Prahu. „Tohle je nesmysl, nic takového nefunguje v demokratické straně,“ smál se opět Stanjura. Znovu zdůraznil, že místní organizace si skutečně rozhodují autonomně a vědí o čem mnohem lépe než nějaká centrála. „Opravdu nevím, kdo by z té Prahy volal,“ podivoval se poslanec ODS, podle kterého ODS opravdu slušnost do politiky vrací.