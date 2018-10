Koalice v Brně ještě není jistá. Piráti spustí hlasování o smlouvě

Úterní dojednání koalice ODS s KDU-ČSL, Piráty a ČSSD, která má 33 mandátů z celkových 55 zastupitelů, vyvolala v Brně rozruch. Byla už totiž dohodnutá koalice vítězného ANO s druhou ODS, KDU-ČSL a ČSSD, jednání o ní oznámili zástupci stran v neděli večer a potvrdili to v pondělí. Úterní obrat tak vyšachoval vítězné ANO i s jeho jedničkou a dosavadním primátorem Petrem Vokřálem. Piráti původně po volbách odmítali vítěze voleb obcházet.

Koaliční smlouva mezi ODS, KDU-ČSL, Piráty a ČSSD by mohla být hotová příští týden. "Předložíme ji místnímu fóru ke schválení. Jsou tam tři dny na rozpravu a 48 hodin na hlasování. Musí to vše proběhnout před podpisem," upozornil Koláčný.

Podle něj se to může potvrdit, a nemusí. "Pokud by zavládl názor, že to není pro nás výhodné, tak koaliční smlouvu může místní fórum odmítnout. Znamenalo by to, že není schválená a nemůžeme do koalice vstoupit. Vše je ale předčasné, protože nemáme napsaný ještě ani řádek," zdůraznil Koláčný. Dodal, že se vyjednávací týmy dokázaly dohodnout.

Volby v Brně vyhrálo ANO s 18 mandáty před ODS se 14 mandáty. Osm jich má KDU-ČSL, Piráti šest, ČSSD pět a SPD čtyři. Dosud Brno vedla koalice ANO, Žít Brno s podporou Pirátů, KDU-ČSL, TOP 09 a Strana zelených. Piráti tentokrát kandidovali samostatně a do zastupitelstva se dostali, naopak Žít Brno, TOP 09 ani Zelení pětiprocentní hranici nepřekročili.