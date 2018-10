Nastane nečekaný obrat? Koalice Brna nemusí být definitivní, myslí si politolog

Podle Balíka není nic konečné. "Může ještě nastat zvrat a asi jsou si toho všichni vědomi. Může nastat například u Pirátů, u kterých to musí projít místním hlasováním. Teoreticky se ale může stát ještě cokoliv, dokud nebude po ustavujícím zastupitelstvu," řekl Balík. Brněnský předseda Pirátů Tomáš Koláčný ČTK potvrdil, že o vstupu do koalice bude hlasovat členská základna Pirátů v Brně, která má 21 členů. Návrh koaliční smlouvy může potvrdit, ale taky odmítnout.

Podle Balíka lze krok zástupců ODS, KDU-ČSL, Pirátů a ČSSD vnímat dvěma směry. "Jeden je umělecký, který se těm zúčastněným moc nepovedl s ohledem na to, co říkali pár hodin předtím," řekl Balík. ODS mluvila o koalici s ANO a tvrdila, že hnutí nechce obejít. Obcházet vítěze nechtěli ani Piráti.

Na druhé straně podle Balíka mohli mít účastníci nové koalice obavuz toho, že stejný krok udělá někdo jiný. "U potenciálních voličů, kteří zvažovali volbu těchto stran, to stranám určitě nepomohlo. Ale zdá se, že u těch voličů, kteří je volili, by mohla převládnout spokojenost, protože ty hlavní tři strany, jako ODS, KDU-ČSL a Piráti, budou mít v tom novém uspořádání větší vliv než v koalici s ANO," řekl Balík.

U koalice ODS, KDU-ČSL, Pirátů a ČSSD má být primátorkou jednička ODS Markéta Vaňková a prvním náměstkem zůstane Petr Hladík (KDU-ČSL), kdežto v koalici s ANO by Vaňková byla náměstkyní a Hladík by byl jen v radě, v lepším případě řadovým náměstkem. Lidovci ani ODS by nejspíš neměli tolik radních. Piráti by v případě koalice vytvořené hnutím ANO skončili nejspíš v opozici.

Vokřál dohodnutí nové koalice označil za podraz a řekl, že ODS se nechala zlákat na funkci primátorky a lidovci dělali vše pro zlepšení jejich situace. Podle něj mělo ANO nabídku obejít ODS, ale odmítlo ji, aby neporušilo dohodu, kterou stvrdily podané ruce. "Je hodně zajímavá reakce primátora Vokřála. O ODS mluvil jako o té, kdo sedl na lep, ale rozčilený byl na lidovce. Lidovci dosud byli hlavním partnerem, měli prvního náměstka," uvedl Balík.

Dosud vedla magistrát koalice ANO, Žít Brno s podporou Pirátů, KDU-ČSL, SZ a TOP 09. Žít Brno, TOP 09 a Zelení se do zastupitelstva nedostali. ANO vyhrálo volby a má 18 mandátů, ODS 14, KDU-ČSL osm, Piráti šest, ČSSD pět a SPD čtyři.