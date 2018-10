Úředníci budou i nadále lézt lidem do domu. Vláda smetla návrh TOP 09

TOP 09 zdůvodňuje svou novelu o ochraně ovzduší tehdejším postojem místopředsedy soudu Jaroslava Fenyka. Fenyk se jako jediný přiklonil k návrhu skupiny poslanců, aby soud možnost ze zákona vyškrtl. "Toto odlišné právní stanovisko tudíž vláda nemůže považovat za důvod pro změnu stávající úpravy," napsali vládní legislativci do předběžného stanoviska kabinetu pro zákonodárce.

Pokud by novela TOP 09 platila, lidem by nehrozila ani až padesátitisícová pokuta za to, že kontrolory ke kotli nebo k používanému palivu nepustí. Úřadům by zůstala jen pravomoc zaslat majiteli kotle při podezření na spalování nevhodného materiálu upozornění a poučení o jeho povinnostech a o možných následcích.

Prověrka kotle a paliva přímo v obydlí může přijít podle platné úpravy v případě, pokud se důvodné podezření na porušení objeví opakovaně. Úředníci nejprve musejí majitele písemně vyzvat, aby zjednal nápravu s informací, co v opačném případě může nastat. Úpravu prosadila vláda v minulém volebním období kvůli ochraně zdraví lidí.