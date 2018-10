Boj o Senát se vyhrocuje: Michálek navrhuje Hilšerovi, aby se vzdal kandidatury. Vytáhl na něj nepříjemné dokumenty

Současný senátor za Prahu 2 Libor Michálek se na svém facebookovém profilu ohradil proti vyjádření Marka Hilšera. Ten v pondělním vysílání Radiožurnálu zpochybnil aktivní roli Michálka při podpoře jeho prezidentské kampaně.

Hilšer v Radiožurnálu řekl: „Možná, že pan Michálek sháněl aktivně podpisy, ale já jsem tehdy vůbec netušil, že budu kandidovat do senátu. Nicméně musím říci, že to byli jiní senátoři, kteří mi opravdu velice pomohli v tom shánění těch podpisů v tom, že mě představili jiným senátorům, že mi umožnili s nimi hovořit.“

Dále dodává: „Takže spíš bych řekl, že mi pan Michálek dal ten jeden svůj podpis a já si toho vážím až do dneška. (…) Když jsem se rozhodl kandidovat do senátu za Prahu 2, s panem Michálkem jsem se setkal a oznámil jsem mu to. Takže se pan Michálek a Piráti k tomu mohli nějak postavit. Z lidského hlediska mi to není příjemné, ale jinou volbu v tomto ohledu jsem neviděl,“ řekl Hilšer.

Letošní prezidentské volbě předcházel sběr podpisů na kandidátní listinu. Každý, kdo se chtěl ucházet o prezidentské křeslo, musel odevzdat petici podepsanou alespoň 50 tisíci občany České republiky oprávněnými volit. Oficiálním kandidátem na prezidenta se ale mohli stát i ti, kteří sice nenasbírali mezi občany 50 tisíc podpisů, ale získali podporu alespoň 20 poslanců nebo nejméně 10 senátorů.

Když zhruba před rokem probíhal sběr podpisů na kandidátní listinu pro nastávající volby prezidenta republiky, začal Marek Hilšer shánět také podpisy senátorů, jelikož již nemohl stihnout nasbírat zbytek podpisů od občanů, který mu chyběl.

Právě k této době se ve svém vyjádření vrací senátor Libor Michálek. Ten zveřejnil emailovou komunikaci mezi ním a Markem Hilšerem právě z doby před odevzdáním kandidátní listiny s podpisy. Michálek se neztotožňuje s Hilšerovým tvrzením, že mu dal jeden svůj podpis a podporu aktivně vyjadřovali spíše jiní senátoři.

Ve zveřejněné komunikaci v prvním mailu Hilšer oslovuje Michálka s ověřením si možnosti jeho podpory pro nastávající prezidentské volby a s žádostí o osobní rozhovor.

Michálek odpovídá, že odlétá do zahraničí, nicméně píše, že odeslal mail (který je též přiložen) kolegům senátorů, kde žádá své kolegy o zvážení podpisu pro kandidáta Marka Hilšera, který si vede dobře v různých průzkumech. V mailu pro kolegy Michálek také píše, že prosí alespoň o předběžné vyjádření k této věci. Senátorům také nabízí možnost osobní schůzky z kandidáty.

V posledním zveřejněném mailu Marek Hilšer děkuje Michálkovi za projevenou iniciativu.

Michálek celý spor komentuje slovy: „Pokud by se mně dostalo takové pomoci resp. podpory, bylo by v rozporu s mým svědomím kandidovat proti osobě, která mě podporovala. Několikrát v životě jsem již obětoval svou pozici, aby se mohla prosadit spravedlnost. Nyní by takový krok měl zvážit pan Hilšer.“

Na následujícím odkazu najdete úplné znění zveřejněné emailové komunikace mezi Michálkem a Hilšerem. (emailová komunikace zde)