Piráti v Brně na roztrhání. Dostali od ANO koaliční nabídku, jednají i s ODS

Koalice ODS, KDU-ČSL, Pirátů a ČSSD má 33 mandátů mezi 55 zastupiteli. V opozici tak skončí vítěz voleb ANO a SPD. Ještě v pondělí přitom zástupci ANO, ODS, KDU-ČSL a ČSSD informovali o tom, že se na koalici dohodli oni, přičemž primátorem měl zůstat lídr ANO Petr Vokřál. V úterý ale bylo vše jinak a ODS přišla s novou koalicí, přičemž primátorkou má být její jednička Markéta Vaňková.

ODS by měla mít v radě pět míst, lidovci tři, Piráti dva a ČSSD jednoho. Koláčný novinářům potvrdil, že Piráti nově dostali od hnutí ANO nabídku na koalici, kde by měli tři místa v radě. "Předal jsem to vyjednávacímu týmu, ale není to teď na stole," uvedl Koláčný, který chce dál pokračovat ve vyjednávání o koalici s ODS, KDU-ČSL a ČSSD. O koaliční smlouvě rozhodne městská základna Pirátů. Vstup do koalice může potvrdit, nebo odmítnout. Proti je dvojka Markéta Gregorová. Podle Koláčného je to ale asi jediná výjimka.

Koaliční partneři dnes představili teze programového prohlášení, které obsahují podporu výstavbě multifunkční haly pro Kometu i atletické haly, dále cyklistického velodromu nebo Janáčkova kulturního centra. Koalice chce stavět obchvaty městských částí, zvyšovat kapacity parkování a dokončit tramvajové tratě.

Vaňková řekla, že nová koalice by chtěla pokračovat v rezidentním parkování. "Vyzýváme ale současnou radu města, aby posunula zahájení druhé fáze z 1. listopadu na 1. dubna příštího roku," uvedla Vaňková. ODS už dříve navrhovala, aby rezidenti nemuseli například první rok platit poplatky. Způsob nastavení rezidentního parkování kritizovalo více stran. Nová koalice zároveň radu vyzvala, aby pokračovala v rozpracovaných projektech a učinila k nim všechny potřebné kroky.

Vaňková se neobává toho, že by Brno po odsunutí ANO do opozice nemělo dostávat peníze od státu. Premiér a předseda ANO Andrej Babiš povolební situaci v Brně označil za megapodraz. "Toto by problém být neměl, protože vláda by neměla rozhodovat s ohledem na zastoupení stran, ale musí rozhodovat se zájmem celé České republiky," uvedla Vaňková. Brno má od státu dostat stovky milionů například na koncertní sál, naposledy Babiš přislíbil půl miliardy na výstavbu haly pro Kometu.

Komunální volby vyhrálo v Brně ANO, které získalo 18 mandátů. Druhá byla ODS s podporou Svobodných a ziskem 14 mandátů. Třetí KDU-ČSL má osm mandátů, Piráti šest, ČSSD pět a SPD čtyři.