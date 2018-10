Praha byla prvním krokem. STAN, TOP 09 a lidovci zvažují pakt i pro evropské volby

Celostátní výbor STAN přistoupil k výzvě adresované dalším dvěma stranám zastoupeným ve Sněmovně kvůli programové blízkosti. "Již dlouho se ukazuje, že středové spektrum liberálních politických stran, hájících demokratické principy, je roztříštěné a voliči často nevědí, které straně svůj hlas přidělit," uvedlo hnutí v tiskové zprávě.

Společný postup stran, které spolu fungují ve stejné frakci Evropského parlamentu, je podle Gazdíka podmínkou pro dosažení velkého úspěchu. "V době, kdy mnoho stran zpochybňuje roli Evropské unie, je tato výzva o to důležitější," uvedl Gazdík. Kandidátku by podle něj měla vést nadstranická osobnost.

Gazdík věří tomu, že spojení nezabrání "egoistické ambice jedinců či jiné osobní zájmy". "Pokud chceme tvořit zodpovědnou politiku pro liberální voliče, musíme občas ustoupit ze svých postojů ve prospěch občanů této země," uvedl. Volby do EP se uskuteční příští rok v závěru května.

Pospíšil uvedl, že větší spolupráce se STAN a dalšími středopravicovými stranami si dal jako jeden z hlavních cílů při nástupu do čela TOP 09. "Praha byla prvním krokem. Výsledek ukázal, že to má smysl. Volby do Evropského parlamentu považuji za další logický krok. Budu o to usilovat," napsal na twitteru. TOP 09, STAN, KDU-ČSL a další subjekty kandidovaly v hlavním městě v komunálních volbách jako Spojené síly pro Prahu. Se ziskem 16,29 procenta hlasů skončila jejich koalice čtvrtá.

Bělobrádek ČTK napsal, že jeho strana bude o myšlence určitě jednat. "Záleží na podmínkách a personáliích," uvedl.