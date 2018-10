ANO prohrálo, i když vyhrálo. Vznik radničních koalic? Hra napínavější než hokej

V jednom severočeském městě se k lepšímu dává historka o tom, jak takové vyjednávání na komunálu vypadá. Dvě místní partaje vedly dlouhá a složitá jednání, která se pomalu chýlila ke zdárnému konci. Dohodly se, že se sejdou pozítří a definitivně vše uzavřou. Proč až pozítří? Druhý den byl hokej, a to si nikdo nesměl nechat ujít! Oba vyjednávací týmy se dokonce cestou na sportovní podívanou potkaly na náměstí.

Jak se ukázalo ti naivnější skutečně na hokej dorazili včas. Ti poněkud vychytralejší se cestou zastavili v sídle místní KSČM a rychle s nimi podepsali koaliční smlouvu. Co na tom, že se předtím zaklínali Václavem Havlem? Účel světí prostředky. Z těch druhých se stal najednou projekt místních šíbrů se kterým se oni špinit nemohou. Účel prostě světí prostředky a s komunisty je práce jako s disciplinovanou silou daleko jednodušší.

Komunální volby jsou svérázné. V obcích si prostě často vidí politici do talíře. A když ne do talíře, tak alespoň do karet. Vznikají zde koalice, které by na celostátní či krajské úrovni znamenaly revoluci. Tak na Kladně se může spojit ODS s nenáviděným hnutím ANO a proklatou SPD. Hlavní je přeci prosazovat program. Nebo jen získat teplé křeslo na radnici? To už záleží, koho jste volili a jak v povolebních jednáních skončil váš kůň.

Navíc čtyři roky jsou dlouhá doba. To se přesvědčili i fanoušci hokeje z našeho severočeského města. Za dva roky se během jediného jednání rady města přišlo na to, že komunisté a další koaliční strana jim již nedůvěřuje. V druhé polovině byl starosta a radní odvolání a překvapivě se na jejich místě objevili „naivní“. Pokud se podíváme na výsledky voleb můžeme se těšit na více než malé množství podobných zvratů především v Praze. Prvních pět stran skončilo s tak stejnými výsledky, že se nedá mluvit o něčem jiném než remíze.

A jaké byly důsledky pro severočeské „hokejové fanoušky“ po čtyřech letech? Odstaveným se podařilo převzít pozici mučedníka a bojovníka proti radnici, nainstalovaným se podařilo obhájit kroky na radnice a dostali image dobrých hospodářů. Obě strany svá místa ve volbách obhájily. A komunisté? Ti těžce ztratili. Inu politika je hra skutečně tvrdá a na rozdíl od hokeje, i když je v ní hokej, pravidla neplatí a výsledek a hodnocení hry je za každé čtyři roky.