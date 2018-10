Zeman míří jednat o migraci? Zjišťovali jsme podrobnosti o summitu V4

Cestování v čase: Sci-fi nebo skutečnost? A co když zabráníte vlastnímu narození?

Pražský hrad tento týden zveřejnil na svých stránkách rámcový program pobytu prezidenta Zamana, jenž na Slovensku bývá velmi často. Dva dny zasedání bude proloženo i návštěvou Vysokých Tater. Na Slovensko vedla také jeho první návštěva po druhém zvolení prezidentem.

Rudolf Jindrák, ředitel politického odboru Kanceláře prezidenta republiky, sdělil pro EuroZprávy.cz, že spolupráce zemi Visegrádu, jež zahrnuje vedle Česka a Slovenka také Polsko a Maďarsko, by neměla být podle něho redukována pouze na otázku migrace. "Bylo by to velmi snadné, aby tato otázka dominovala summitu," řekl krátce před odletem na Slovensko.

"Země střední Evropy spojuje nejen historická, ale i jiná zkušenost, která se nedá na otázky migrace zjednodušit," dodal. Visegrádské uskupení vzniklo v roce 1991 jako volné sdružení států, které od počátku 90. let usilovaly o politickou a ekonomickou transformaci po změně režimu v roce 1989 z komunistických do západních struktur, respektive, tehdy ještě Evropského společenství (ES), a bezpečnostního vojenského uskupení NATO.

Uskupeni V4 se inspirovalo středověkou spoluprací tří středoevropských králů (uherského Roberta I. Velkého, českého Jana Lucembursko a polského Kazimíra III. ), kteří podobný typ spojenectví uzavřeli v roce 1335.

Je ale zřejmé, že téma migrace bude na jednáních přítomno. Patří totiž, jak ředitel Jindrák připomíná, k aktuálním krizím, které musí cela Evropa řešit. "Zasloužíme si ale více, než byt zahrnováni pouze do Orbánovského tábora, který se vymezuje převážně negativně," dodal pro EuroZprávy.cz Jindrák.

Česká republika by ale neměla byt nazývána pouze jako bývala země východní Evropy, a po téměř 30 letech, by si zasloužila, aby dokázala nabídnout i originální náměty. Slovensko, které s Českem tvořilo společný stát do roku 1993 je v teto souvislosti "mnohem šikovnější". "Chybí nám například schopnost hrát výraznější roli i na úrovni multiratelální," soudí Jindrák.

Prezident Zeman kvůli summitu V4 odložil jmenování nového ministra zahraničí Tomáše Petříčka. Ten by měl být ustanoven ke dni 16. října v 11.30 hodin, informoval mluvčí Jiří Ovčåçek. Nynější náměstek Petříček pro EuroZprávy.cz uvedl, že toto jmenování bere vážně. "Doufám, že přispěje k uklidnění o situace na ministerstvu."

Vládní ČSSD původně navrhovala europoslance Miroslava Pocheho, kterého ale prezident po tři měsíce odmítal. Funkci do 15. října zastává Jan Hamáček, předseda ČSSD a ministr vnitra.