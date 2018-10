V Olomouci vznikne koalice ANO, ODS, KDU-ČSL a spOLečně

"Uzavřeli jsme dnes dohodu o povolební spolupráci, v rámci které jsme si vyspecifikovali strukturu orgánů města a zastoupení jednotlivých stran a hnutí s tím, že primátor by byl nominován za hnutí ANO, tudíž bych to byl já," uvedl Žbánek. V jedenáctičlenné radě Olomouce by ODS podle uzavřené dohody měla mít tři zástupce, KDU-ČSL dva a hnutí spOLečně jednoho člena. Na ANO by tak v radě připadlo pět míst.

Komunální volby v Olomouci vyhrálo ANO, má 14 mandátů v zastupitelstvu o 45 členech. Druhé skončilo ProOlomouc s šesti mandáty. Třetí koalice Piráti a starostové bude mít také šest zastupitelů. Čtvrtá ODS má pět mandátů, čtyři zastupitele bude mít na pátém místě KDU-ČSL. Šesté je hnutí spOLečně se třemi mandáty. Sedmou příčku obsadila koalice SPD a SPOZ rovněž se třemi zastupiteli. Na osmém místě skončila KSČM se dvěma mandáty. Devátá ČSSD získala dva mandáty.

První povolební jednání zahájilo ANO už v sobotu večer a pokračovalo i v neděli a pondělí. Postupně jednalo s ProOlomouc, Piráty a starosty, ODS, KDU-ČSL, hnutím spOLečně a také s poslední ČSSD, pro kterou nakonec zůstala už před uzavřením dnešní dohody opoziční role.

V úterý se povolební jednání v Olomouci zkomplikovalo. Žbánek oznámil, že zástupci hnutí ProOlomouc a Pirátů a starostů vedou paralelní jednání o vzniku koalice bez ANO. Hnutí ANO se proto rozhodlo nejednat dál s ProOlomouc o případné koalici, a to ani kdyby se rozštěpil dvojblok ProOlomouc a Pirátů a starostů, vytvořený kvůli povolebnímu vyjednávání. Nakonec byla odpoledne dohodnuta koalice ANO, ODS, KDU-ČSL a sPOlečně.

ANO šlo do povolebního jednání s podmínkou, že koalice by měla mít aspoň 24 hlasů. Zároveň požadovalo funkci primátora. Podle výsledků voleb připadala v Olomouci v úvahu například koalice ANO, ProOlomouc a Pirátů, která by v zastupitelstvu měla většinu 26 zastupitelů. Širší koalice ANO, KDU-ČSL, ODS a hnutí spOLečně by disponuje stejným počtem hlasů. Většinu 24 hlasů by měla i koalice ProOlomouc, Pirátů a starostů, spOLečně, ODS a KDU-ČSL.

V roce 2014 komunální volby v Olomouci vyhrálo hnutí ANO, které tehdy v pětačtyřicetičlenném zastupitelstvu obsadilo 12 míst. Druhá ČSSD získala deset mandátů a třetí ODS pět. KDU-ČSL měla pět mandátů. Po čtyřech mandátech obsadily KSČM a TOP 09. Sdružení Občané pro Olomouc získalo tři mandáty a ProOlomouc dva.