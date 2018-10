Pokrytectví, Babiš má máslo na hlavě. Známý poslanec přidal jiný pohled na "megapodraz" v Brně

Povolební vyjednávání o obsazení brněnského magistrátu přineslo překvapivý zvrat. Na koalici se v druhém největším městě republiky nakonec dohodla ODS s KDU-ČSL, Piráty a sociálními demokraty. Vítězné ANO s dosavadním primátorem Petrem Vokřálem tedy míří do opozice, i když mělo původně podepsat dohodu o spolupráci s ODS, KDU-ČSL a ČSSD.

Premiér a předseda ANO Andrej Babiš povolební situaci v Brně označil za megapodraz. Povolební vyjednávání občanských demokratů ve velkých městech označil za návrat kmotrů.

U ODS ale přišla důrazná odpověď. „Být na jeho místě, raději bych o kmotrech moc nemluvil. Na rozdíl od pana Babiše se s nikým takovým neznám, natož abych si s ním tykal či obchodoval," reagoval předseda ODS Petr Fiala na jeho slova na twitteru.

A podobně to vidí i zástupce Starostů a nezávislých. „Když ANO uzavíralo v Brně koalici s ODS, byla ODS OK. Když ODS chce jít bez ANO, jsou z ODS najednou kmotři.“ shrnul hádky v Brně šéf sněmovního klubu hnutí STAN Jan Farský.

Když v Brně obešli ANO, je to megapodraz...#slovaztracivyznam — Jan Farský (@JanFar_sky) 10. října 2018

Sám má prý s ANO své zkušenosti. „Když v Semilech v 2014 obešlo ANO suverénního vítěze voleb, aniž by s ním jednalo, bylo to OK. Když v Brně obešli ANO, je to megapodraz...“ uvedl politik, který byl do roku 2014 starostou Semil.

Přiznává, že to, co se stalo v Brně, se mu příliš nelíbí. „Ale vadí mi, když to kritizuje někdo, kdo má sám máslo na hlavě. Což je ale v případě AB v podstatě definice,“ rýpnul si do premiéra a šéfa hnutí ANO. „Vadí mi to pokrytectví. Za to co sami dělají, jiné kritizují,“ upřesnil Farský.