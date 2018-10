Spor mezi kandidáty na senátora graduje: Hilšer mluví o špinavé kampani, Michálek se zlobí na média

Cestování v čase: Sci-fi nebo skutečnost? A co když zabráníte vlastnímu narození?

Michálek zveřejnil emailovou komunikaci mezi ním a Hilšerem z období sbírání podpisů na kandidátní listinu k prezidentské volbě. Senátor nebyl spokojen s tvrzením Hilšera, že se aktivně na jeho kampani nepodílel a dal mu spíše jen svůj podpis.

Michálek s ohledem na Hilšerovy výroky a svoji angažovanost v Hilšerově prezidentské kampani, požádal Hilšera, aby se své senátní kandidatury vzdal.

Hilšer se k případu vyjádřil pro Pražský deník, kde řekl: „Považuji to za špinavou kampaň, chce mě poškodit dva dny před volbami.“ Sám Hilšer si vybral volební obvod Prahy 2, protože v něm pracuje. Již v rozhovoru pro Radiožurnál upozorňoval, že pana Michálka seznámil se svou volbou už před rozjetím senátní kampaně. Hilšer v senátních volbách nechtěl kandidovat proti bývalým kandidátům na prezidenta Jiřímu Drahošovi a Pavlu Fischerovi.

„Chci mít blízko k voličům, ale chtěl jsem, aby se prezidentští kandidáti pan Drahoš a pan Fischer do Senátu dostali. A pan Hayato Okamura, který kandidoval v Praze 8, má jasné postoje proti panu Babišovi i proti panu Zemanovi,“ vysvětlil Hilšer s dodatkem, že nemůže za to, že se to teď panu Michálkovi nehodí.

„Aktivní role pana Michálka před mou kandidaturou kromě toho mailu nebyla žádná, neproběhla ani žádná schůzka. Ano, on mi dal svůj podpis. Ale jak jsem podporu senátorů získával, se těžko teď vysvětluje. Zeptejte se třeba pan Václava Lásky," dodal Hilšer.

Michálek se po včerejším rozebírání případu v médiích vyjádřil na svém facebookovém profilu. Nelíbí se mu, jak o sporu informovala některá média.

Napsal: „Nevyzval jsem Marka Hilšera k mé podpoře jako kompenzaci mé aktivity při prezidentské kandidatuře Marka Hilšera. Příspěvek, který jsem dnes dopoledne zasílal, reagoval na výroky pana Marka Hilšera, které uvedl tento týden na Radiožurnálu. O poskytování zavádějících informací z jeho strany se článek na Aktualne.cz ani slovem nezmiňuje, čímž došlo k zásadnímu zkreslení mediálního obrazu vzniklé situace. Z článku nevyplývá, že apel na svědomí pana Hilšera úzce souvisel s tímto jeho pochybením. Požádal jsem o uvedení celé věci na pravou míru.“

Kterého z kandidátu voliči upřednostní se dozvíme po druhém kole senátních voleb, které proběhnou už zítra a pozítří.