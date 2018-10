ANO a ODS se chytily pod krkem v dalším městě. Jednání o koalici rázně skončilo

"Budeme dál hledat možnost spolupráce tří partnerů, tak jak jsme měli v plánu," řekl Zámečník. Proti koalici s ODS byla dle Němečka naprostá většina místní členské organizace ANO. "Reakce byla velmi razantní," řekl ČTK. Důvody podle něj nerozebírali.

"Asi byly dva. První, co se odehrálo v Brně. Tak to říkali - ano to je ta odéeska, co udělala (brněnskému primátorovi Petrovi) Vokřálovi. To je jedna věc a druhá, že reputace ODS pro většinu pamětníků tady v Liberci asi není nejlepší," řekl Němeček. V Brně se nejprve rýsovala široká koalice vedená vítězným ANO, pak se ale situace překvapivě obrátila a na koalici se dohodla ODS s KDU-ČSL, Piráty a ČSSD.

Jednání o liberecké koalici Němeček jinak označil za korektní. "Nabídka byla dobrá, byl tam bohužel tento jeden zádrhel," dodal.

Ve stotisícovém Liberci si voliči vybírali z 12 kandidátek, uspělo jich pět. Vítězní starostové získali 16 mandátů, druhé ANO 11 a třetí Změna pro Liberec šest. Občanští demokraté budou mít čtyři zastupitele a dva získalo uskupení Liberec otevřený Lidem (LOL).

Starostové původně chtěli vytvořit čtyřkoalici, ODS ale odmítá společnou s LOL i se Změnou. Jako nejpravděpodobnější se nyní jeví trojkoalice starostů s ANO a LOL, která by měla v 39členném zastupitelstvu 29 mandátů. Zámečník dnes ČTK potvrdil, že LOL osloví. "Budeme zjišťovat, jak se staví ke spolupráci," dodal.

V roce 2014 zvítězila v Liberci Změna s 12 mandáty, druhé ANO jich mělo devět a třetí starostové osm. ČSSD měla čtyři zastupitele a po dvou mandátech měly KSČM, TOP 09 a ODS. Změna a ANO se spojily po volbách v koalici, druhé ANO získalo funkci primátora pro svého tehdejšího lídra Tibora Batthyányho. ANO ale vliv na Liberec zcela ztratilo, žádný z jeho zastupitelů včetně primátora v hnutí už nepůsobí.