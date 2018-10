Karla Schwarzenberga skolil zápal plic. Jak na tom opravdu je? Jeho kolegové prozradili víc

Nemoc skolila bývalého ministra zahraničí minulý týden. Jelikož nemohl podporu svým kolegům před nastávajícími volbami vyjádřit osobně, učinil tak alespoň skrze sociální sítě.

Ze zápalu plic se ještě zcela nezotavil, a tak ho včera přišli navštívit jeho straničtí kolegové Markéta Adamová, Marek Ženíšek a Jiří Pospíšil. Popíšil fotku z návštěvy uveřejnil na svém Twitteru. V nostalgické náladě také polemizoval nad tím, jaká je škoda, že se Schwarzenberg nestal prezidentem.

S @market_a a @zenisek_m jsme včera zajeli pozdravit @schwarzenberg_k. Je to borec. Studna moudrosti a nadhledu. Nejsem člověk, co by žil minulostí, ale obzvláště včera jsem si říkal, jaká škoda, že se nestal prezidentem. Politická kultura by u nás byla o nepočítaně pater výš. https://t.co/IRTx257kbG — Jiří Pospíšil (@Pospisil_Jiri) October 11, 2018

"Je to borec. Studna moudrosti a nadhledu. Nejsem člověk, co by žil minulostí," napsal Pospíšil. Na fotografii vypadá Schwarzenberg už docela zdravě.