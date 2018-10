Politická mapa ČR se mění. Koalici má domluvenou 13 statutárních měst, někde je nejistá

Krach manželství Harryho a Meghan? Věštkyně princezny Diany to vidí bledě

Koalice by bez něj měla v 41členném zastupitelstvu města Zlín jen 20 hlasů. Mluvčí zlínské radnice Zdeněk Dvořák již dříve uvedl, že koalice se možná rozšíří o dalšího člena. Krajské město vedly v posledních čtyřech letech ANO a STAN.

"Vím, co je kompromis, koneckonců byl jsem připraven spolupracovat s hnutím ANO, ale nešel jsem do politiky proto, abych v ní podporoval krále hazardu, člověka pravomocně odsouzeného za korupci a majitele stoky jménem Parlamentní listy," uvedl Michálek ke spolupráci s Valentou. Vadí mu i to, že Soukromníky podporovali protiislamistický aktivista Martin Konvička a bývalý tajemník exprezidenta Václava Klause Ladislav Jakl i že Soukromníci v Brně kandidovali s hnutím Slušní lidé.

Také v Prostějově se začala rýsovat podoba možné koalice. Jedná o ní vítězné ANO s hnutím PéVéčko, ODS a ČSSD s cílem je do konce týdne ukončit. Případná aliance těchto čtyř uskupení by v pětatřicetičlenném zastupitelstvu Prostějova měla většinu 20 hlasů. Dosud ve městě vládly ČSSD spolu s PéVéčkem a KSČM.

V hlavním městě se na programu i dnes domlouvaly expertní týmy Pirátů, Prahy Sobě a Spojených sil pro Prahu, stranou tedy zatím zůstává vítěz voleb ODS i dosud vládnoucí ANO. Kromě této pětice se žádná jiná strana do pražského zastupitelstva nedostala. V Brně se o budoucí koalici domlouvají ODS, KDU-ČSL, Piráti a ČSSD, tedy také bez hnutí ANO, které přitom volby v jihomoravské metropoli vyhrálo.

Současně s vyjednáváním o radničních koalicích vrcholí kampaň před druhým kolem voleb do Senátu, v nichž se rozhodne o 27 křeslech, tedy třetině horní komory. Hlasování se tento pátek a sobotu uskuteční jen v 25 senátních obvodech - zlínský hejtman Jiří Čunek (KDU-ČSL) a neúspěšný prezidentský kandidát Jiří Drahoš (za STAN) byli zvoleni už v prvním kole.

Po prvním volebním kole je jisté, že vládní koalice ANO a ČSSD s podporou KSČM v Senátu mít navrch nebude a že sociální demokracie v ní už nebude nejsilnější silou. Komunistům hrozí to, že v Senátu poprvé za dobu jeho existence nebudou zastoupeni. Nedávné volební prohry budou komunisté řešit na mimořádném jednání ústředního výboru KSČM příští sobotu. Dlouhodobý kritik současného vedení Josef Skála už vyzval předsedu komunistů Vojtěcha Filipa k rezignaci.