Možná pražská koalice se shodla v oblasti IT, úřady mají lépe komunikovat s veřejností

Krach manželství Harryho a Meghan? Věštkyně princezny Diany to vidí bledě

"Na dnešním trojstranném jednání k fungování úřadu, elektronizaci a IT jsme se shodovali ve většině bodů, u několika bodů nás ještě čeká probrat dílčí aspekty. Jsme rádi, že Piráti a Spojené síly pro Prahu vidí podobně nutnost lepší komunikace úřadů s veřejností a také komunikaci magistrátu s městskými částmi," uvedla Kochová.

Piráti, PS a Spojené síly pro Prahu se na společných rozhovorech domluvili v pondělí. Piráti už před tím deklarovali, že jejich preferovanou podobou koalice je právě spolupráce s těmito dvěma uskupeními a zároveň jim předložili nabídku, podle které by v jedenáctičlenné radě dostaly po čtyřech místech včetně náměstků, Piráti by obsadili dvě místa a post primátora. PS už před volbami vyloučila spolupráci s ODS a hnutím ANO, s kterým nechtějí do koalice ani Spojené síly.

Volby na pražský magistrát vyhrála ODS se 14 mandáty v 65členném zastupitelstvu. Piráti, Praha Sobě a koalice TOP 09 a STAN mají po 13 zastupitelích, ANO získalo 12 křesel. Do zastupitelstva se poprvé od roku 1990 nedostali zástupci ČSSD a KSČM, vypadli i Zelení. Dosud na magistrátu vládla koalice ANO, ČSSD a Trojkoalice Zelených, KDU-ČSL a STAN.