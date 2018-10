Koalice ve Zlíně padá? Šéf divadla se šprajcl kvůli Valentovi, nenechal na něm nit suchou

Krach manželství Harryho a Meghan? Věštkyně princezny Diany to vidí bledě

"Vím, co je kompromis, koneckonců byl jsem připraven spolupracovat s hnutím ANO, ale nešel jsem do politiky proto, abych v ní podporoval krále hazardu, člověka pravomocně odsouzeného za korupci a majitele stoky jménem Parlamentní listy," uvedl Michálek ke spolupráci s Valentou.

Vadí mu mimo jiné i to, že Soukromníky podporovali protiislamistický aktivista Martin Konvička a bývalý tajemník někdejšího prezidenta Václava Klause Ladislav Jakl i že Soukromníci v Brně kandidovali s hnutím Slušní lidé.

Snažil se prý přesvědčit své kolegy, že koalice poškodí STAN. "Voliči ale podle mne rozhodli jasně: 18 mandátů dali stávající koalici s nutností přibrat k sobě novou krev. Tou ale, podle mého přesvědčení, nemůže a nesmí být Ivo Valenta," dodal Michálek s tím, že mandátu se nevzdá.

Lídr ANO Roman Kaňovský ČTK k Michálkovu vyjádření řekl, že hnutí "tato situace velmi znepokojila". Koalice s Rozhýbejme Zlín podle něj vznikla po dohodě ANO a STAN. "STAN deklarovali devět mandátů. Je nyní na nich, jak situaci vyřeší," uvedl Kaňovský. STAN bude podle svých zástupců situaci řešit.

ANO a STAN mají po devíti mandátech, Rozhýbejme Zlín tři mandáty. "Kolik bude mít nakonec naše koalice členů, ukážou až další jednání," řekl již před Michálkovým oznámením primátorův náměstek Jiří Korec z ANO, který byl dvojkou na kandidátce, získal však víc hlasů než Kaňovský.

Také Kaňkovský uvedl, že jednání neskončila. "Rádi bychom přizvali ještě jeden subjekt, aby naše uskupení bylo stabilnější," řekl. Termín podpisu koaliční smlouvy ještě nebyl stanoven. Kaňovský dnes ČTK řekl, že se zatím neřešilo personální obsazení rady ani rozdělení křesel.

Případné uzavření koalice v daném složení je překvapivé. ANO a STAN se hned po volbách domluvily na spolupráci, zejména ANO chtělo do koalice hnutí Zlín 21, které skončilo třetí. To však trojčlennou koalici v této podobě odmítlo a preferovalo koalici, v níž by s ANO byli ještě lidovci, Piráti a ODS. Zlín 21 má sedm mandátů, čtvrtí lidovci mají pět. Po třech mandátech mají ODS i Piráti. SPD bude mít dva zastupitele.

Lídr hnutí Zlín 21 Čestmír Vančura ČTK řekl, že v navržené koalici s ANO, STAN a Rozhýbejme Zlín nebude.

Lídr Rozhýbejme Zlín Ivo Mitáček dnes ČTK řekl, že ANO a STAN je oslovily už po volbách. "Naše sdělení bylo, že máme zájem o řízení města," uvedl. "V tuto chvíli jsme neřešili personálie, obsazování postů. Jen jsme se shodli na tom, že máme nějaký volební program, který je pro mě prioritou, a chtěl bych najít shodu u svých partnerů," uvedl Mitáček. Donedávna byl mluvčím Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS). O případném rozšíření koalice podle něj jednají ANO a STAN. "Nám by další partner nevadil," řekl Mitáček. S ním získal za Rozhýbejme Zlín mandát v zastupitelstvu senátor Ivo Valenta a hokejista Miroslav Okál.

Lídr ODS Miroslav Chalánek dnes ČTK řekl, že ODS teď ohledně koalice nikdo neoslovil. Pro ODS a další partnery v trojbloku, tedy Piráty a lidovce, je podle něj spolupráce s Valentou nepřijatelná a na daném projektu se nebudou chtít podílet.

I lídr Pirátů Jiří Jaroš ČTK potvrdil, že Piráti do koalice nemíří. Dnešní ohlášení koalice považuje za překvapivé, ve středu večer podle něj Kaňkovský tvrdil, že ANO a STAN do koalice s Rozhýbejme Zlín nepůjdou.