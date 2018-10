Atmosféra v Brně houstne: Vaňková lže! Je to vážně smutné. Vokřál se tvrdě postil do lídryně ODS

Kandidátka ODS na post brněnské primátorky Markéta Vaňková se ohradila proti nařčení, že o chystaném vystoupení z předjednané koalice s ANO neinformovala před konáním společného tiskového brífinku stran nové koalice. „Protože se nám nepodařilo s primátorem Vokřálem spojit, telefonicky jsme o povolební situaci informovali jeho náměstka Richarda Mrázka,“ tvrdila Vaňková.

Hnutí ANO tak podle ní bylo informováno ještě před oficiálním oznámením o vzniku nové koalice a o tom, že ANO bylo vyšachováno. S tím ale Vokřál důrazně nesouhlasí.

„Musím se ohradit proti tvrzení lídryně ODS paní Vaňkové v médiích, že z její strany nešlo o žádný podraz, protože mi chtěla informaci o nové koalici oznámit osobně - jen se mi prý nedalo dovolat. Bohužel je to z její strany další lež,“ vyvrací slova kandidátky na brněnskou primátorku Vokřál.

Na sociálních sítích zveřejnil fotku výpisů hovorů z jeho telefonu, který podle něj dokazuje, že mu nikdo nevolal. „Nevolala mi ani paní Vaňková ani nikdo jiný z ODS. Naopak jak je vidět z obrázku, volal jsem jí dvakrát půl hodiny před tím já a telefon nebrala ona mě. Je dost smutné, že paní Vaňková začala svoje působení ve "velké" politice tím, že každý den aspoň jednou veřejně zalže,“ rýpnul si do své pravděpodobné nástupkyně Vokřál.

Postup koalice kritizoval už dříve. „Je mi líto, že vedení Brna vzniká takto podrazácky. Já jsem chtěl být při jeho sestavování naopak maximálně fér, pro Brno jsem chtěl širokou, stabilní koalici. To byl důvod proč jsem do ní přizval i strany, jejichž hlasy jsme nepotřebovali, ale které měly dobrý volební výsledek v městských částech. Protože pro zefektivnění komunikace magistrátu s městskými částmi by to bylo velké plus,“ postěžoval si lídr vítězného hnutí.

Dodal také, že do vedení Brna šel jen proto abych změnil to, co tady léta předváděla ODS s ČSSD. Právě tyto dvě strany spolu s lidovci a Piráty se nakonec na nové koalici dohodly. „Za ty čtyři roky v politice jsem si možná měl zvyknout, že podání ruky už dnes neplatí jako dřív. Že vítěz voleb se nectí. Že v politice je normální říkat do očí (a do televize) jednu věc a dělat pravý opak. Já si ale na tento způsob chování ovšem zvykat nehodlám. S politickými oponenty jsem vždy jednal férově. Pletichaření, podrazy a lhaní do televize nechám jiným,“ dodal Vokřál.