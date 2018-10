Vše, co byste měli vědět o 2. kole senátních voleb: Proč lístky nedostanete domů? A jak je to s voličskými průkazy?

Druhé kolo senátních voleb se koná tam, kde žádný z kandidátů nezískal nadpoloviční většinu hlasů v první kole. Do druhého kola ve všech takových obvodech postoupili pouze dva kandidáti, kteří získali v prvním kole největší počet hlasů. Voliči se pak tedy rozhodují jen mezi dvěma osobami.

Pro druhé kolo voleb nejsou hlasovací lístky voličům doručovány domů. „Hlasovací lístky pro druhé kolo senátních voleb obdrží voliči až ve volební místnosti. Ze dvou hlasovacích lístků vyberou v prostoru pro úpravu hlasovacích lístků pouze jeden, který nijak neupravují, jen ho vloží do úřední obálky. Tu následně vhodí do volební schránky. Použití hlasovacích lístků z prvního kola voleb není možné a takový hlas by byl neplatný,“ upozorňuje místopředsedkyně Českého statistického úřadu Eva Krumpová.

Voličský průkaz pro senátní volby mohou dostat jen ti voliči, kteří mají trvalý pobyt na území volebního obvodu, v němž se v daném roce volí. Použít ho takový volič musí opět na území volebního obvodu, kde má trvalé bydliště. Například člověk nacházející se ve volebním obvodu Brno-střed nemůže v tomto obvodu volit senátní kandidáty do volebního obvodu Karviné, kde má trvalé bydliště. Ve volební místnosti v Brně by totiž nebyly připraveny volební lístky kandidátů z Karviné.

Senát Parlamentu ČR je ústavní institucí. V ČR máme dvoukomorový Parlament. Dolní komora je Poslanecká sněmovna a Senát je označován za horní komoru. Společně v Poslaneckou sněmovnou ČR vykonává Senát zákonodárnou moc. Senát projednává návrhy zákonů, které mu postupuje Poslanecká sněmovna. Přičemž má právo tyto návrhy schválit, zamítnout, vrátit k pozměnění, vyjádřit vůli návrhem se nezabývat či nevyjádřit se. Sám senát také může podávat Poslanecké sněmovně vlastní návrhy zákonů.

Český Senát je složen z 81 senátorů. Každé dva roky probíhají volby do 1/3 Senátu. Letos se tedy volí ve 27 senátních obvodech. Kandidáti musí dosahovat věku alespoň 40 let. Senátoři jsou voleni na 6 let.