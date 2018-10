Budeme volit starosty a primátory přímo? Babiš se znovu vyslovil pro změnu systému

Dlouhodobým propagátorem přímé volby starostů, primátorů i hejtmanů je prezident Miloš Zeman, příslušnou novelu už navrhlo SPD, změnu volebního systému podporují také Piráti. Zavedení takového principu by ale vyžadovalo souhlas ústavní většiny ve Sněmovně i v Senátu.

Babiš soudí, že v hlavním městě by se při zavedení přímé volby stal primátorem asi lídr Praha Sobě Jan Čižinský, jehož uskupení skončilo na třetím místě za ODS a Piráty, sám Čižinský ale dostal nejvíc preferenčních hlasů. V Brně a Ostravě by podle Babiše určitě uspěli dosavadní primátoři z vítězného ANO Petr Vokřál a Tomáš Macura.

"Potřebujeme přímou volbu starostů a primátorů, protože v Praze by pravděpodobně vyhrál pan Čižinský, v Brně určitě Vokřál, v Ostravě Macura, už mohli být primátoři a vybírali by si svoje týmy," uvedl Babiš v rozhovoru pro sobotní vydání Deníku, z něhož dnes citoval server Denik.cz.

ANO sice v Brně vyhrálo, ale ostatní strany se zatím dohodly na koalici bez něj a primátorkou druhého největšího města republiky se má stát Markéta Vaňková z ODS. Babiš to už dříve označil za "megapodraz" a návrat kmotrů na brněnskou radnici.

Premiér nechce, aby Vokřál, který je současně místopředsedou ANO, zůstal čtyři roky jen opozičním politikem. Do své vlády, například na místo ministra dopravy místo Dana Ťoka, s ním ale nepočítá. "Ne, to je hloupost, ale počítám s tím, že to ani on, ani pan Stuchlík v Praze nevzdají a budou bojovat. Mám velice dobře promyšleno, co by měli dělat dál," dodal bez podrobností. ANO v čele s lídrem Petrem Stuchlíkem skončilo v Praze i přes masivní kampaň páté a zatím to vypadá, že i hlavním městě skončí v opozici. O koalici zatím vyjednává Čižinský s Piráty a Spojenými silami pro Prahy, které tvoří TOP 09, STAN a lidovci.