Ochrana demokracie? Závazek podepsalo 21 senátních finalistů, Bělobrádek odmítl

Sedmibodový závazek podle Krause podepsali oba senátní finalisté v Praze 2, na Šumpersku a na Opavsku. V dalších 13 obvodech se k němu připojil jen jeden z finalistů.

Signatáři mimo jiné přislíbili nepodpořit návrh zákona, který by byl v rozporu se základními lidskými právy a svobodami, ani změnu systému voleb do Sněmovny z poměrného na většinový. Slíbili hájit nezávislost státního zastupitelství a veřejnoprávních médií.

Někteří kandidáti odmítli podepsat závazek s poukazem na to, že stejné hodnoty vyplývají ze slibu zákonodárce a že důležitější jsou skutky. "O mých jasných demokratických postojích svědčí moje činy, ne podpisy. To je jako bych měl podepisovat, že se nemá lhát a krást. Pro mě to je samozřejmé," uvedl předseda lidovců Pavel Bělobrádek. Na senátorský slib poukázali diplomat Pavel Fischer a místopředseda Senátu Jiří Šesták (za STAN).

Webový projekt nabízí přehled informací o kandidátech včetně údajů o tom, zda a koho veřejně podporovali při letošních prezidentských volbách. Projekt upozorňuje také na kontroverzní kroky jednotlivých adeptů na senátory.