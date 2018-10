Koalice se domluvila už před volbami, anarchie v Praze musí skončit, říká Udženija

Stala jste se čerstvě předsedkyní zastupitelů ODS v Praze. Co to znamená pro vás, pro Pražany a pro ODS?

V první řadě jsem moc ráda, že se nám podařilo v Praze poprvé od roku 2006 zvítězit ve volbách. Měli jsme kvalitní program a také velmi dobře postavenou kandidátku z úspěšných komunálních politiků, což naši voliči ocenili. Stejně tak naši kandidáti v jednotlivých městských částech dosáhli výborných výsledků. Jako předsedkyně největšího klubu pražského zastupitelstva mám jasný cíl – nastartovat Prahu. Hlavní město musí po čtyřleté stagnaci začít opět fungovat a my chceme dodržet to, co jsme voličům slíbili před volbami.

Kolik dní dáváte vyjednavačům z koalice Praha Sobě, TOP 09 a Piráti?

Nesedím u jednacího stolu těchto koaličních jednání, tak mohu čerpat pouze z médií. Jednání o koalici značně urychlilo i to, že Piráti, Praha Sobě a paní Marvanová byli domluveni na koalici už před volbami. Teď se akorát musí dohodnout na jménu primátora, ale to se jim zatím nedaří. A bude zajímavé sledovat, jak si to někteří politici vyřeší s kumulací funkcí, tak jak požadují Piráti.

Objevují se nějaké náznaky, že byste mohli pro některé subjekty být zajímaví... Přeci jenom jste v Praze vyhráli. Je v tom něco nového?

Až na hnutí Praha Sobě, které odmítá vyjednávat, tak jednáme se všemi stranami, které se dostaly do pražského zastupitelstva. Určité programové průniky vidíme u všech stran.

Dovedete si představit, že by se primátorem stal Pirát? Nebylo by to vítězství anarchie nad pořádkem, jak jste měli na plakátech?

Ať už do primátorského křesla usedne kdokoliv, tak nesmí dopustit, aby v Praze pokračovala anarchie a bezvládí, které tu bylo vidět poslední čtyři roky. Praha musí začít fungovat hlavně pro Pražany. Říkala jsem to před volbami a říkám to i teď. ODS má jako jediná strana nejlepšího kandidáta na primátora a tím je Bohuslav Svoboda.

Ještě osobní otázka: Působíte velmi dynamicky, snad až dravě. Kde byste se ráda viděla, třeba... za čtyři roky?

Žiji současností, teď se proto budu soustředit na důvěru voličů, kterou jsem dostala nejen v celopražských volbách ale také na mé milované Praze 2. Budeme se snažit pokračovat v tom, co ODS pro svoje občany od roku 1994 dělá. Co bude za čtyři roky, uvidíme...