Někdo chce zdiskreditovat kandidátku na brněnskou primátorku? Vaňková popírá nařčení Babišových médií

Informace o tom, že Vaňková pracovala pro společnost Brandson Enterprisses Ltd., byly publikovány serverem iDnes.cz v roce 2012. Konkrétně se jednalo o informaci, že jako advokátka se mimo jiné věnuje také vymáhání pohledávek. V rozhovoru pro iDnes.cz bylo zmiňováno, že vymáhala pohledávky ostravského dopravního podniku za nezaplacené pokuty.

Už v rozhovoru Vaňková řekla, že nespatřuje nic špatného na tom, že jako advokátka vymáhá dlužnou částku na lidech, kteří nesplnili své povinnosti. „Samozřejmě je mi těch lidí v exekuci líto, vím, že je to velký problém. Ale vždycky bylo na začátku, že si někdo nesplnil svoji povinnost,“ dodávala v rozhovoru.

V dnešním článku iDnes.cz poukazovalo především na osobu ředitele firmy Brandson Enterprisses Ltd. Irvina Boncampera, který figuruje v kauze Panama Papers. Napsali: „Ředitel firmy Irvin Boncamper přitom figuruje v Panama Papers – jako nastrčený bílý kůň v nejméně třicítce off-shorových firem. Když Vaňková zastupovala Brandson Enterprises u českých soudů, seděl v USA ve vazbě za pojistné podvody, za něž později dostal osm let vězení.“

V reakci na to, dnes na svém Facebooku Vaňková sdílela následující prohlášení:

1) Společnost Brandson Enterprises Ltd. jsem jako advokátka zastupovala na základě smlouvy o poskytování právních služeb v období od roku 2007 do roku 2011. Předmětem smlouvy bylo vymáhání pohledávek vzniklých z nezaplaceného jízdného vůči původnímu věřiteli Dopravní podnik Ostrava a.s., neboli vymáhání pohledávek za černými pasažéry. Tato činnost je naprosto standardní v rámci výkonu advokátních služeb.

2) Žádné jiné oprávnění, než k vymáhání pohledávek mi uděleno nebylo, neměla jsem udělenou generální plnou moc, natož pak dispoziční oprávnění k účtům společnosti.

3) S ředitelem dané společnosti Irvinem Boncamperem jsem nikdy nejednala, smlouvu jsem uzavírala se zástupcem společnosti v České republice, který za společnost jednal na základě plné moci.

4) Jediná moje dispozice s finančními prostředky společnosti byla ve vztahu k bankovnímu účtu, který jsem osobně založila v bance v Brně. Na tento účet zasílali dlužníci svoje dlužné částky.

5) Za poskytnuté právní služby mně byla ze strany klienta zaplacena smluvní odměna ve výši cca 12.500,- Kč měsíčně.

"Rezolutně odmítám, že bych se během své advokátní praxe dopustila něčeho nelegálního. Je to lež, kterou šíří političtí oponenti ODS a jejíž účel je zcela zřejmý," dodává v příspěvku Vaňková.