Zákaz posílání malých dětí do ústavů? Asociace žádá nový zákon, poslanci dostali petici

"Každý rok skončí v České republice v ústavní péči zcela zbytečně stovky malých dětí. Obrátili jsme se tedy na vládu a nyní na poslance, aby se příslušní ministři a zákonodárci této otázce přednostně věnovali, jak bylo už několikrát v minulosti přislíbeno," uvedla předsedkyně asociace Věduna Bubleová.

Podle Ústavu zdravotnických údajů a statistiky (ÚZIS) fungovalo loni v Česku 26 dětských domovů pro děti do tří let a jedno dětské centrum. Dostalo se do nich 1409 dětí. Kojenecké ústavy zatím zrušil jen Zlínský kraj, upřednostňuje podporu rodin a pro děti v tísni využívá profesionální pěstouny.

Česko za velký počet dětí v ústavech a roztříštěnost péče mezi resorty práce, školství a zdravotnictví kritizoval v minulosti Výbor OSN pro práva dítěte i další organizace. Podle asociace Dítě a rodina je ČR jednou z posledních zemí v Evropě, kde je možné do ústavu dávat děti do tří let. Například Slovensko zákaz uzákonilo pro tříleté děti v roce 2006, nyní se týká dětí do šesti let. V Polsku není možné do ústavů dávat děti do deseti let.

V ČR se zákazem počítala strategie péče, kterou v roce 2012 schválila tehdejší vláda. Podle tohoto dokumentu se děti do tří let neměly do ústavů posílat už od roku 2014, děti do sedmi let pak od roku 2016. V minulém volebním období vláda ČSSD, ANO a lidovců o zákazu jednala několikrát. Podle návrhu měl pro děti do tří let platit od roku 2023, pro děti do sedmi let od roku 2025. Kabinet Bohuslava Sobotky (ČSSD) to neschválil. Po loňských parlamentních volbách se vlády Andreje Babiše (ANO) podobnými návrhy zatím nezabývaly.

Podle asociace je umísťování dětí do ústavů v rozporu s jejich nejlepším zájmem a nejvhodnější je pro ně rodinné prostředí. Dvě třetiny chlapců a děvčat končí v kojeneckých ústavech kvůli špatné situaci rodiny či kvůli tomu, že se o ně rodiče nedokážou postarat, uvedla asociace. Výzkumy ukázaly, že ústavní výchova poškozuje dětský vývoj.

Vedle uzákonění zákazu asociace žádá poslance také o to, aby přispěli ke sjednocení péče o ohrožené děti. Ta je roztříštěná mezi tři resorty. Rodiny, pěstouny, adopce a azylové domy má na starosti ministerstvo práce, dětské domovy ministerstvo školství a kojenecké ústavy ministerstvo zdravotnictví.