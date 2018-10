Neskutečné. V žádné civilizované demokracii by si tohle premiér nedovolil, naštvali se politici na Babiše

Babiš na facebooku žádá, aby lidé ve druhém kole voleb do Senátu dali hlas těm, které nominovalo hnutí ANO.„Prosím o Vaši pozornost. Ještě jednou. Ano, ještě dnes jsou volby. Druhé kolo senátních voleb. Prosím o podporu pro naše kandidáty,“ uvedl.

Sám se ale přitom voleb nezúčastní, podle mluvčí ANO bude premiér v době voleb v zahraničí. A právě takový přístup se nelíbí některým politikům. „V žádné civilizované demokracii by si předseda vlády nedovolil nejít k volbám. Fascinující na tom není ani tak ta arogance a sebestřednost jako to, že u nás mu to projde. Pojďme k volbám, ať to alespoň neprojde kandidátům ANO!“ naštval se na twitteru šéf poslanců TOP 09 Miroslav Kalousek.

Premiér jen tak mimochodem oznámil, že se 2. kola senátních voleb aktivně nezúčastní, protože v jeho volebním obvodu nepostoupil kandidát #ANO a nikoho si nevybral. Pojede do zahraničí. Něco neuvěřitelného. Jasná ukázka, co si Babiš myslí o uspořádání společnosti, které vládne. — GeeZeR™🙄#jasamprvni™ (@Gee2eR) 12. října 2018

Babišovu chování nevěří ani Kalouskův stranický kolega Marek Ženíšek. „Neskutečný. Neumím si představit, co by se stalo v jakékoli zemi, kde jsou volby svátkem demokracie, kdyby předseda vlády nešel k volbám. Pokud se ve vašem obvodě volí senátor, jděte volbám. Ať je v něm méně těch, co uvažují o demokracii stejně jako Babiš,“ přeje si.

A své si k Babišově neúčasti u voleb řekl i známý reportér Jan Tuna. „Vzkaz pro všechny voliče a příznivce ÁNOfert přímo od premiéra. Dnes, zítra, ani kdykoliv jindy k volbám nechoďte. Není to nutné. Ani potřebné. Radši odjeďte na dlouho plánovaný výlet...“ ironicky komentuje Babišovo chování.

Premiér se navíc nechal dnes slyšet, že Česko potřebuje změnu současného volebního systému do obecních zastupitelstev. V rozhovoru pro Deník uvedl, že pokud by lidé rozhodovali o starostech přímo, Praha, Brno či Ostrava by už teď měli primátory, kteří by si vybírali své týmy.

Při zavedení přímé volby by se podle jeho slov v tuto chvíli stal primátorem asi lídr Praha Sobě Jan Čižinský, jehož uskupení skončilo na třetím místě za ODS a Piráty. Právě Čižinský ale od voličů dostal nejvíc preferenčních hlasů. V Brně a Ostravě by podle Babiše určitě uspěli dosavadní primátoři z vítězného ANO Petr Vokřál a Tomáš Macura.

To se zase nelíbí předsedovi hnutí Starostové a nezávislí Petru Gazdíkovi. „Vláda nemůže činit rozhodnutí se zásadním dopadem na celý politický systém v této zemi na základě osobní ješitnosti. Neudělejme stejnou chybu jako u přímé volby prezidenta. Nejprve je třeba definovat pravomoci starostů až následně přemýšlet o přímé volbě,“L vzkazuje Babišovi Gazdík.