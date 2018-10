Starosta Jan Čižinský pro EZ: Praha Sobě není hnutí jednoho muže

— Autor: -brz / EuroZprávy.cz

Uspěl nejprve na Praze 7, nyní jedná o celou Prahu. Starosta a poslanec Jan Čižinský, jenž stojí na čele hnutí Praha Sobě v rozhovoru pro EuroZprávy.cz tvrdí, že po týdnu jednání našel v 95 procentech shodu se svými partnery. To ale neznamená, že by předával automaticky funkci primátora Prahy svému partnerovi, nechce se jen zbytečně dohadovat. To přijde na řadu, až skončí diskuse o programu. „Chceme Pražanům přinést dobrou náladu,“ říká.