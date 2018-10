Senátní volby skončily. Zatím vede ODS a STAN

Vítězem letošních senátních voleb je po sečtení hlasů z třetiny okrsků zatím ODS. Její kandidáti vedli v deseti obvodech. Finalisté STAN vedli v pěti obvodech, lidovci ve dvou. Zástupci ANO, ČSSD a TOP 09 byli úspěšnější shodně v jednom z obvodů.

Hlasovat přišla podle informací ČTK od volebních komisařů zřejmě opět méně než pětina voličů. Výsledky by tak měly být k dispozici během několika hodin na www.volby.cz.

ODS jako vítěz prvního kola voleb měla šanci získat 11 zákonodárců, ANO deset. Po pěti želízkách v ohni měly ČSSD a hnutí STAN, po třech Piráti a hnutí Senátor 21. Čtyřmi finalisty disponovali lidovci, dvěma TOP 09. KSČM se mohla spoléhat na jedinou kandidátku.

Na úspěchu jednotlivých finalistů bude záležet, kdo bude mít nejsilnější klub v horní komoře parlamentu, a získá tím právo nominovat předsedu Senátu. Letošní vítězové doplní senátory, kteří vyhráli v uplynulých čtyřech letech. Jednaosmdesátičlenný Senát se mění každé dva roky pouze z jedné třetiny.

Nejsilnějšími frakcemi se mohou stát v případě vítězství všech svých adeptů kluby KDU-ČSL a STAN, které by mohly mít shodně až 18 členů. ODS a ANO by mohly mít sedmnáctičlenné kluby stejně jako ČSSD, která je zatím nejpočetnější frakcí. Početně nejslabší klub Senátor 21 by mohl mít až osm členů. Povolební uspořádání by mohli v případě svého zvolení ovlivnit i nezávislí kandidáti či zástupci menších stran, kdyby se přidali k některé z frakcí, případně založili vlastní.

I když se lidé dozvědí volební výsledky dnes ještě zřejmě před setměním, oficiální podobu získají až po pondělním projednání Státní volební komisí. Stane se to pravděpodobně v úterý 16. října jejich vyhlášením ve Sbírce zákonů.

Od následujícího dne až do konce října začne plynout desetidenní lhůta, v níž se voliči či kandidující strany mohou obrátit s případnými stížnostmi na první i druhé kolo voleb na Nejvyšší správní soud. Jedna z nich se možná bude týkat Slatinek na Prostějovsku, kde volební komise prohodila hlasovací obálky a zvýšila počet neplatných hlasů. Jitka Chalánková (dříve TOP 09) v tomto obvodu postoupila do finále jen s náskokem pěti hlasů na třetí Irenu Blažkovou (ANO).

V Senátu mezitím začne vyjednávání na základě povolebního rozložení sil. Senátoři totiž po každé obměně třetiny horní komory volí nejen předsedu, ale i další představitele, šéfy výborů a komisí. Na dohodu budou mít frakce čas do poloviny listopadu, kdy se má obměněná horní komora sejít k ustavující schůzi. V dosavadním předvolebním složení se senátoři naposledy sejdou příští středu 17. října; končícím senátorům uplyne funkční období až o tři dny později.