Bělobrádek přiznal prohru. Propadla i ČSSD a ANO

"Je třeba gratulovat ODS, která vyhrála volby. My jsme zaostali za očekáváním, neobhájíme ty tři mandáty, je to pro mě určité zklamání," řekl Bělobrádek. Lidovci obhajovali senátní křesla na Vsetínsku, na Zlínsku a na Bruntálsku. Na Vsetínsku byl zvolen Jiří Čunek (KDU-ČSL) už v prvním kole, na Zlínsku ve druhém uspěl Patrik Kunčar (KDU-ČSL), ale na Šumpersku průběžně vede Miroslav Adámek (ANO). Bělobrádek na Náchodsku podlehl kandidátovi ODS Martinu Červíčkovi, místopředseda KDU-ČSL Daniel Herman na Chrudimsku prohrál s Janem Teclem (ODS).

"Pokud se potkáte (ve druhém kole) se stranami, které jsou v opozici, tak ten souboj je pak složitý. ODS je na vzestupu, sice ještě nemá těch 30, 35 procent, co mívala, ale dokázala se postavit do role hlavní opoziční strany," řekl Bělobrádek ke své a Hermanově porážce.

"Myslím si, že Senát se stal určitým referendem o vládě, že vládní strany nezískaly v podstatě žádný velký úspěch," řekl Bělobrádek. "Jsem rád, že opoziční strany uspěly daleko víc než ty koaliční, jsem rád, že neuspěli ani komunisté, ani SPD. Samozřejmě že bych rád vyhrál, ale celkově lze říct, že senátní volby dopadly dobře," uvedl.

Podle něj se také ukázalo, že v senátních volbách lidé často volí osobnosti bez ohledu na stranu, za níž kandidují, což podle něj ukazují přesvědčivá vítězství Čunka, Jaroslava Kubery (ODS) nebo Petra Víchy (ČSSD).

Bělobrádek také gratuloval svému přemožiteli Červíčkovi. Podle něj se na výsledku druhého kola voleb na Náchodsku mohlo podepsat i to, že lidé byli spokojeni, že nepostoupil kandidát ANO, a už hlasovat nepřišli. "Kdybych uspěl, tak by to byl opravdu velmi velký úspěch, protože KDU-ČSL v tomto obvodě nikdy senátora neměla," řekl ke svému výsledku. "Stačilo to na druhé kolo, ne na vítěztví, ale takhle to někdy v životě je a budu pokračovat jako poslanec," uvedl.