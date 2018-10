Fischerovi senát nestačí, chce opět kandidovat na prezidenta

V dnešním druhém kole senátních voleb porazil bývalou ředitelku České inspekce životního prostředí Evu Tylovou (za Piráty), ve druhém kole ho volilo 78,08 procenta voličů. Volební účast v jeho obvodu činila nadprůměrných 21,01 procenta. V rozhovoru s ČTK po zvolení řekl, že počítá s kandidaturou na prezidentské křeslo i v dalších volbách, které budou za necelých pět let.

"Počítám s tím, že za čtyři roky bude ČR v jiném světle a bude mít možná úplně jinou agendu než dnes. Sám za sebe ale se chci připravit, aby voliči se mnou mohli počítat," řekl ČTK Fischer.

Nově zvolený senátor má z nadprůměrné volební účasti v Praze 12 radost. Za svým úspěchem vidí brzký start kampaně. "My jsme začali sbírat podpisy pro tu kandidaturu poměrně brzy a v tom terénu jsme byli už na jaře. Když potom začala kampaň, tak jsme plynule přešli z jednoho módu - sbírání podpisů - do druhého módu - oslovování voličů," uvedl nový senátor. Podle něj je důležité si uvědomit, že obvod nezahrnuje pouze Modřany, ale také například Radotín nebo část Prahy 4. "A je tam celá řada malých obcí, které mají možná malé problémy, ale které jim velmi komplikují život," dodal. Jde například o nedodělanou kanalizaci. "Žijí tam daňoví poplatníci a přitom tam v tom místě není pomyšleno na školku nebo na školu, že musí dojíždět do daleka, na poště se stojí fronty. Když to zažijete z blízka - tak si uvědomíte, že ten volební obvod možná opravdu má velmi specifické problémy v těch obcích," myslí si.

O křeslo v horní parlamentní komoře se v obvodu ucházelo osm kandidátů. Fischer se chtěl v Senátu zabývat například zahraniční politikou.

V prvním kole získal Fischer 47,98 procenta hlasů. Tylové dalo hlas 16,1 procenta voličů. Účast činila před týdnem 48,67 procenta.

Fischer ještě domluvený na vstupu do konkrétního senátního klubu není. "Uvidíme podle rozhovorů a ty začnou až po volbách," dodal. "Určitě velmi rád pomůžu se zahraniční politikou, s obranou a bezpečností, s evropskými věcmi, ale určitě i dalšími. Rozhodně se nebráním, vím, že se to v Senátu musí odpracovat," dodal.

Fischer pozval novináře do malých prostor v zadním traktu kavárny SmetanaQ na pražském Smetanově nábřeží. Na místě byly přichystané sýry nebo ovoce.

V roce 2012 zvítězil v Praze 12 ve finále senátních voleb Tomáš Grulich (ODS). Letos už křeslo v horní parlamentní komoře neobhajoval. Grulich získal před šesti lety ve druhém kole 61,29 procenta hlasů a porazil Františka Adámka z ČSSD. Voleb se tehdy zúčastnilo deset kandidátů. Účast činila v prvním kole 29,68 procenta, ve druhém kole 22,34 procenta.