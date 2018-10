Piráti získali jen jednoho senátora, příště chtějí kandidáty lépe rozmístit

Dosavadní senátor Michálek na tiskové konferenci vyjádřil naději, že na jeho práci nyní naváže Wagenknecht. "Já jsem se během let v Senátu snažil prosazovat protikorupční zákon. Vnímám jako svou chybu, že jsem asi ne dostatečně v průběhu těch šesti let všechny dílčí úspěchy více neprezentoval. Nicméně jsem rád, že se za nás do Senátu dostává Lukáš Wagenknecht, který v protikorupční vlně bude pokračovat," uvedl Michálek.

"Nic nekončí. Teprve začínáme. Rád bych se zapojil do práce v Senátu. Je tu několik zákonů ve Sněmovně, které dlouhodobě sleduji, například novela zákona o finanční kontrole," řekl novinářům Wagenknecht.

Za nízkou účastí stojí podle Tylové neschopnost státu informovat voliče o druhém kole. "Teď ráno, kdy bych očekávala, že většina občanů o tom bude vědět, jsem se setkávala s lidmi, kteří očekávali volby za týden nebo nevěděli, že druhé kolo je tento den. Podle mého by se měla najít nějaká technická možnost, jako je například rozeslání upozornění, že druhé kolo bude v pátek," soudí Tylová.

V pátek a sobotu se senátního finále zúčastnilo 16,5 procenta lidí. Méně lidí přišlo ke druhému kolu senátních voleb jen před dvěma lety, kdy účast dosáhla 15,4 procenta.