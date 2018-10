Hamáček dal ČSSD ultimátum: Kdyby odešla z vlády, končím

Předseda ČSSD a ministr vnitra Jan Hamáček dnes uvedl, že kdyby se sociální demokracie rozhodla odejít z vlády, nezůstal by v čele strany. ČSSD, která utrpěla značné ztráty v nynějších komunálních i senátních volbách, má podle něj ve vládě zůstat a svou prací v ní znovu získat voliče. Diskuse sociálních demokratů v médiích o tom, zda má strana ve vládě s ANO zůstat, jsou podle něj politická sebevražda. Hamáček to dnes řekl v České televizi. Ostře se také vymezil vůči některým spolustraníkům, kteří podle něj zpochybňují hlavní principy, jako je proevropské směřování ČSSD. Míní, že takoví lidé by neměli být v sociální demokracii, ale v jiné straně.