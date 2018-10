Zemětřesení v ČT? Pryč s Václavem Moravcem, je vyhořelý. Po nedělním pořadu se strhla lavina

„Proč je hostem předseda strany, která prohrála volby?“ zajímalo jednu z divaček, jak jsou do pořadu Otázky Václava Moravce zváni hosté. A nebyla zdaleka jediná. Další poukazovali na to, že diskuzní pořad na konkurenční televizi Prima je mnohem zajímavější a na naprosto jiné úrovni.

Někteří diváci se domnívají, že Česká televize má jiné tváře, které by podobné debaty zvládaly lépe. „Jaký má tento pořad sledovanost ? Neznám už nikoho ,kdo by to sledoval...A i ČT Moravce odsunuje na vedlejší kolej a takový Kubal a další jsou o třídu lepší než Zemanem a Babišem posedlý a nemocný Moravec,“ postěžoval si přímo na facebookové stránce pořadu jeden z Čechů.

Ke kritice se přidal také historik Ústavu pro studium totalitních režimů Petr Blažek. „Dívám se na Otázky Václava Moravce, kde již skoro hodinu diskutují Pavel Bělobrádek a Jan Hamáček. Při vší úctě k oběma politikům, měl jsem pocit, že jejich strany v druhém kole senátních voleb neuspěly,“ pozastavil se nad tím, kdo ve studiu vlastně diskutoval.

„Neměli by tam po senátních volbách aspoň na začátku mluvit předsedové ODS a STAN? Není už čas také na nového moderátora hlavní politické debaty v České televizi? Nestačil by dosavadnímu moderátorovi Fokus Václava Moravce?“ dodal ostře uznávaný historik.

Moravce přitom vůbec nešetří. „Přijde mi vyhořelý. Nevolám ale po jeho odchodu z České televize, jen po výměně moderátora v hlavní politické debatě. Fokus se mi zdá být pro něho lepší formát, i když i tam je občas výběr hostů podivný,“ myslí si Blažek.

„Vítězové jsou jasní. A Jan Hamáček někde kandidoval? O kandidatuře Pavla Bělobrádka bych snad ani nemluvil, i když zrovna jeho bych pozval na závěr jako projev úcty k jeho ohlášenému odchodu z postu předsedy KDU-ČSL,“ naznačil, jak by měl Moravec své hosty vybírat. „Neměli by tam po senátních volbách aspoň na začátku mluvit předsedové ODS a STAN?“ navrhuje.

Nakonec také zmínil, kdo by mohl Moravce nahradit. „Líbila se mi třeba Světlana Witovská. Ale to není moje odpovědnost,“ dodal na svém facebookovém profilu Blažek.

Do svého někdejšího kolegy z ČT si rýpnul i někdejší redaktor, zástupce vedoucího zpráv, šéf regionů a také odborář Adam Komers. „Když on si Václav Moravec myslí, že nikdo lepší není!“ kritizoval Moravce Komers, který z ČT odešel po pětadvaceti letech v roce 2016. Komers byl jednou z tváří televizní krize na přelomu roku 2000 a 2001. Tehdy část redaktorů odmítla nově zvoleného šéfa televize Jiřího Hodače i jím jmenovanou šéfku zpravodajství Janu Bobošíkovou.