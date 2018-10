V ČSSD vypukly "bitky". Foldyna odejde ze strany? Hamáček ho napadl v přímém přenosu, pak přišla tvrdá reakce

„Pokud někdo zpochybňuje naprosto zásadní principy sociální demokracie, například to, že jsme proevropská strana a měli bychom být v Evropské unii, tak tam (v ČSSD) prostě nemá co dělat," řekl v neděli Hamáček. Jestli se má strana vrátit ke svým voličům, je jim podle něj potřeba říci, že by vystoupení z EU znamenalo ztrátu pracovních míst a ekonomický kolaps.

Hamáček sice nikoho nejmenoval, řekl ale, že „pokud je v Ústeckém kraji největší problém náš vztah s Maďarskem, tak asi žiju v jiné republice". „Tam jsou problém exekuce, tam je problém bydlení. Tak naši poslanci v Ústeckém kraji se musí věnovat těmto problémům a ne řešit Maďarsko," prohlásil.

Jeho slov se chytil moderátor Václav Moravec. „Když mluvíte o Ústeckém kraji a o našem vztahu k Maďarsku, tak poslancem v Ústeckém kraji je Jaroslav Foldyna, tak blbý zase nejsem,“ spustil moderátor ČT. „Jsem částečně blbý, ale tak úplně ne,“ pokračoval. „Ale já vás z ničeho nepodezírám, říkám jen, že když někdo chce zpochybňovat naše členství v EU, tak může přejít do řady jiných stran,“ reagoval Hamáček.

Na tuto výtku zareagoval i sám Foldyna. Ten na sociálních sítích přiznal, že mu po odvysílání pořadu Otázky Václav Moravce přišla řada zpráv a vzkazů. „Nikdy jsem nezpochybňoval naše členství, ale naše chování v EU. Snaha po suverénním chování není zpochybňování členství,“ zdůraznil místopředseda ČSSD.

K problematice vnímání ČSSD pak zveřejnil svou dřívější poznámku, ve které poukazuje na to, co považuje za hlavní problémy současné ČSSD. „Začali jsem se věnovat solidaritě, menšinám, gender problematice. A co ta obyčejná rodina, která vstává v pět do práce...“ podivuje se. „My jsme tady v severočeských městech na Ústecku a v Moravskoslezském kraji dostali na frak zejména proto, že veřejnost bere naši sociální politiku jako křivdu vůči lidem, kteří chodí do práce,“ myslí si Foldyna.

„Volič, zjednodušeně řečeno, je člověk práce. Lidé, kteří jsou zaměstnaní a tvoří bohatství země. Vždy to byl volič sociální demokracie a nyní cítí, že je na druhém místě,“ varuje Foldyna. Výše zmíněné věci podle něj jsou sice součástí sociálně demokratické politiky, ale měly by být až na druhém místě. „Na první patří člověk, který jde do práce a tvoří hodnoty, jeho rodina, otec, matka senioři,“ vysvětluje svůj postoj.

Místo toho podle něj dala ČSSD na první místo věci, které jsou těmto lidem cizí. „A já bych chtěl, abychom se k tomu vrátili. Nejde o Jaroslava Foldynu, já chci pokračovat v politice, a abych mohl pokračovat, musím tu úsečku uzavřít,“ píše také místopředseda ČSSD.

Po komunálních volbách, které pro ČSSD nedopadly právě nejlépe, mluvil Foldyna o tom, že na své posty ve straně rezignuje. Prezident Miloš Zeman v reakci na jeho slova uvedl, že to není přijetí odpovědnosti za volební výsledky, ale zbabělost. Foldyna poté své rozhodnutí přehodnotil.

Jenže teď by vše mohlo být opět jinak, „Předseda ČSSD mě dnes veřejně vyzval k odchodu ze strany. Ještě včera večer jsem tuto variantu nezvažoval,,,“ dodal k Hamáčkovým slovům Foldyna.