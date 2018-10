Do kterého senátního klubu vstoupit? Bek už se rozhodl, Drahoš či Fischer váhají

Senátorka dnes tuto informaci potvrdila ČTK s tím, že se na tom s předsedou klubu Starostů Janem Horníkem dohodla ještě před volbami. "Není to žádná účelovka," poznamenala.

Bek ČTK potvrdil, že vstoupí do senátorského klubu STAN. "V mém případě je o tom jasno už od května. My jsme se na tom dohodli v koaliční smlouvě a mířím do klubu STAN," uvedl Bek. Rektora Masarykovy univerzity nominovali do voleb Starostové, podporovali ho také ODS, TOP 09 a Zelení. V Brně zvítězil ve druhém kole voleb.

"Jednání dnes začnou. Domlouvám si schůzku se stranami, které mě podpořily," řekl ČTK bývalý šéf Akademie věd a neúspěšný kandidát na prezidenta Jiří Drahoš, který vyhrál už v prvním kole voleb v Praze 4. Do Senátu ho nominovalo hnutí STAN, měl také podporu KDU-ČSL, Strany zelených a TOP 09. "Dnes je začátek, nečekejte, že dnes bude všechno hotovo. Rád bych ty věci vyřešil do konce týdne," uvedl Drahoš.

Také další z prezidentských kandidátů Marek Hilšer dnes začíná s jednáním. Lékař, který zvítězil ve druhém kole voleb v Praze 2, bude o spolupráci jednat s kluby STAN, Senátor 21 a KDU-ČSL, schůzky má naplánovány do středy. "Do konce týdne bych se měl rozhodnout, co a jak. Já nechci nikoho napínat, ale potřebuju se s těmi lidmi pobavit, co chtějí a co já budu požadovat," řekl ČTK. Rozhodovat se bude zejména na základě programové blízkosti.

"Mám dnes a zítra schůzky. Zatím žádné novinky," sdělil ČTK bývalý diplomat Pavel Fischer, který se po neúspěchu v prezidentské volbě stal senátorem za Prahu 12. V senátních kuloárech se spekuluje o tom, že by zamířil patrně do klubu KDU-ČSL.

Rozhodnuta zatím není ani senátorka za Prostějovsko Jitka Chalánková. Bývalá poslankyně TOP 09 šla do voleb jako nezávislá. ČTK sdělila, že setkání se zástupci klubů má naplánována během týdne. Někdejší Chalánkové kolega ze sněmovního klubu TOP 09 Herbert Pavera zvolený v Opavě se chce o členství v klubu domluvit nejpozději v úterý. "Vzhledem k tomu, že naši členové i spolupracující členové jsou u Starostů, tak pravděpodobně tam, ale ještě to není definitivní," řekl ČTK.

"Ještě jsem se nerozhodl, je na to čas, zatím číhám," řekl k svému budoucímu zařazení v Senátu Ladislav Faktor, který byl zvolen jako nezávislý kandidát v Českých Budějovicích. Uvedl, že za sebou má telefonát s občanskými demokraty Jaroslavem Kuberou a Tomášem Jirsou, další jednání chystá během příštích dnů. Podle kuloárových informací by se nejspíše mohl stát členem klubu ODS, stejně tak i Chalánková nebo dosavadní nezařazený senátor Ivo Valenta, zvolený za Soukromníky. S Valentou v Senátu i se Soukromníky ve volbách ODS spolupracovala. Občanským demokratům by toto posílení zajistilo pozici nejsilnější frakce s právem nominovat předsedu horní komory.